Macron po útoku v Nice posilní kontroly na hraniciach Francúzska

Le Perthus 5. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že po viacerých teroristických útokoch vo Francúzsku posilní bezpečnosť na hraniciach krajiny. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Macron počas návštevy na hranici medzi Francúzskom a Španielskom oznámil, žeterorizmu zdvojnásobí počet príslušníkov pohraničnej stráže z 2400 na 4800. Budú pôsobiť na hraniciach Francúzska s inými štátmi schengenskej zóny.Prezident zároveň vyzval na vytvorenieurčenej pre vonkajšie hranice schengenského priestoru Európskej únie, v ktorom sa cestuje voľne bez kontrol. Uviedla to agentúra DPA.Tento krok prichádza niekoľko dní po tom, čo pri brutálnom útoku nožom v kostole vo francúzskom meste Nice zahynuli traja ľudia Podľa francúzskych a talianskych predstaviteľov je hlavným podozrivým tuniský občan, ktorý pricestoval do Talianska po mori a následne krátko pred útokom do Francúzska.Macron dodal, že ešte nie sú jednoznačne isté podrobnosti o útoku v Nice, ale je jasné, žeFrancúzsky líder povedal, že návrhy na vytvorenie schengenskej pohraničnej polície a ďalšie opatrenia na posilnenie zóny predloží na európskom summite v decembri.Ministri vnútra schengenských krajín by sa mali schádzať na stretnutiachTeroristické siete sú globalizovanejšie než v minulosti, a to znamená, že, naliehal Macron.