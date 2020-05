Macron: Po uvoľnení opatrení sa život vo Francúzsku nevráti k normálu

Paríž 1. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok občanov upozornil, že uvoľnenie celoštátnych obmedzení pohybu 11. mája bude len prvým krokom na ceste z krízy spôsobenej epidémiou nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Aj vo Francúzsku tento rok zrušili tradičné demonštrácie a protesty pri príležitosti Sviatku práce, na ktoré zvyčajne vychádzajú do ulíc davy ľudí. Pred rokom ešte desaťtisíce protestujúcich po celej krajine demonštrovali proti Macronovej politike.



Odbory tentoraz zorganizovali aktivity prostredníctvom internetu a vyzvali ľudí, aby pri príležitosti 1. mája na balkónoch búchali do panvíc a hrncov a vyvesili tam transparenty. Polícia rozpustila menší protest v centre Paríža.



Macron v piatkovom príhovore vyzdvihol francúzskych pracujúcich a apeloval na jednotu a solidaritu v ťažkých časoch. Poďakoval súčasne zdravotníckym pracovníkom zachraňujúcim životy, ako aj príslušníkom civilnej ochrany a bezpečnostných zložiek, uviedla agentúra AP.



Predstavitelia francúzskych odborov však rýchlo zdôraznili svoje obavy v súvislosti s krízou. "Aj keď sme dnes obmedzení, naše požiadavky nie sú," vyhlásil líder odborovej organizácie Force Ouvriere, Yves Veyrier, pre rozhlasovú stanicu France Inter.



Šéf odborovej konfederácie CGT Philippe Martinez v tom istom médiu spomenul konkrétne obavy týkajúce sa plánov na postupné otváranie škôl od 11. mája. Podľa jeho slov by učitelia mohli odmietnuť vrátiť sa do práce, "ak nebude zaručené zdravie školských zamestnancov a zdravie detí".



Opoziční poslanci a niektorí experti vo Francúzsku už spochybnili účelnosť opätovného otvárania škôl, širokého využívania verejnej dopravy i pokračovania prísnych opatrení v oblastiach menej zasiahnutých epidémiou.