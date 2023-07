Macron po vlne nepokojov vyzýva na obnovenie poriadku

Nouméa 24. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyhlásil, že Francúzsko potrebuje návrat k poriadku "na všetkých úrovniach". Vyhlásil to v reakcii na nedávne nepokoje vyvolané vo Francúzsku zastrelením tínedžera policajtom.



Ako pripomenula agentúra AFP, zabitie 17-ročného Nahela M. počas dopravnej kontroly v júni vyvolalo vo Francúzsku pouličné protesty, nepokoje a rabovanie; na adresu vlády sa pritom objavili obvinenia, že dovolila, aby sa v policajnom zbore šírila kultúra inštitucionalizovaného rasizmu.



V rozhovore pre televíziu TF1 počas cesty do Novej Kaledónie Macron odsúdil "podpaľovanie škôl, mestských úradov, telocviční a knižníc" a "násilné rabovanie", ku ktorým dochádzalo počas protestov.



Dodal, že na základe týchto udalostí dospel k tomu, že v krajine je nutné obnoviť poriadok.



"Poriadok musí zvíťaziť. Bez poriadku neexistuje sloboda," povedal Macron a zdôraznil, že Francúzsko "potrebuje návrat k poriadku na každej úrovni, počnúc rodinou" a musí "investovať do mládeže".



Prezident tiež zopakoval svoju predchádzajúcu kritiku úlohy sociálnych sietí počas nepokojov a rabovania a povedal, že na zastavenie takýchto excesov je potrebný "verejný digitálny poriadok".



Uviedol, že mnohí mladí ľudia využívali sociálne siete na si zorganizovali stretnutia i výtržnosti, a dokonca "na to, aby sa počas nepokojov pustili do vzájomných potýčok".



Agentúra AFP doplnila, že z približne 1300 osôb stíhaných za údajnú účasť na nepokojoch je takmer polovica mladšia ako 18 rokov.



Nedávne najintenzívnejšie násilie vo francúzskych mestách od roku 2005 vyvolalo v krajine diskusiu o zákone a poriadku, imigrácii, rasizme a policajnej brutalite.



Macron po reorganizácii svojho kabinetu minulý týždeň upozornil, že nepokoje poukázali na "riziko fragmentácie, hlbokého rozdelenia národa".



Na piatkovom zasadnutí vládneho kabinetu Macron povedal, že je "potrebná autorita a rešpekt", a požiadal novú vládu na čele s premiérkou Élisabeth Bornovou, aby "vyvodila poučenie z toho, čo sa stalo, a poskytla rozumné odpovede".



Nová Kaledónia je prvou zastávkou Macronovej cesty po Tichomorí, ktorá zahŕňa aj Vanuatu a Papuu-Novú Guineu a počas ktorej by mal predstaviť "francúzsku alternatívu" pre región poznačený napätím medzi Čínou a USA, uviedol minulý týždeň Elyzejský palác.