Macron počas telefonátu s Dudom vyjadril solidaritu s Poľskom

Varšava/Paríž 19. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron uistil poľského prezidenta Andrzeja Dudu a premiéra Mateusza Morawieckeho o svojej "plnej solidarite s Poľskom". Urobil tak počas štvrtkového telefonického rozhovoru, ktorý sa týkal migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach, informovala v piatok agentúra PAP.



Elyzejský palác uviedol, že Macron svojim poľským kolegom potvrdil, že Európa musí naďalej vyvíjať tlak na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorého Varšava obviňuje z organizovania migračnej krízy. Macron počas telefonického rozhovoru tiež uviedol, že je potrebné ukončiť zneužívanie migrantov, ktoré vystavuje mnohých ľudí nebezpečenstvu.



Francúzsky prezident okrem toho zdôraznil urgentnú potrebu poskytnutia humanitárnej asistencie ľudom, ktorí uviezli v poľsko-bieloruskom pohraničí, zo strany Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).



Duda zase počas rozhovoru ubezpečil Macrona, že Poľsko bude "strážiť svoje a európske hranice".



Migračná kríza na hraniciach Bieloruska s Lotyšskom, Litvou a Poľskom, kam migranti prúdia od začiatku roka, sa prudko zhoršila 8. novembra. K poľským hraniciam sa z Bieloruska vtedy dostalo niekoľko tisícov ľudí, ktorí odmietali opustiť oblasť.



Bieloruské zložky vo štvrtok však zlikvidovali najväčšie tábory, v ktorých sa tiesnili na hraniciach s Poľskom migranti. Podľa agentúry Reuters ide o zásadný krok vo vývoji krízy na hraniciach, ktorá v posledných týždňoch prerástla do konfrontácie medzi Východom a Západom.



Vo štvrtok okrem toho z Minska odletelo do Bagdadu aj lietadlo spoločnosti Iraqi Airways, na ktorého palube sa nachádzalo 431 irackých migrantov, ktorí sa v uplynulých dňoch chceli dostať cez hranicu Bieloruska do Poľska.