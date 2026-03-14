Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Macron poďakoval irackému premiérovi za ochranu francúzskych vojakov

Na snímke prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 14. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v piatkovom telefonáte poďakoval irackému premiérovi Muhammadovi Šíjá Súdánímu za prijatie opatrení na ochranu francúzskych vojakov v krajine. Ide o reakciu na smrť francúzskeho vojaka po útoku iránskym dronom typu Šáhid, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Včera (v piatok) som hovoril s irackým premiérom. Ďakujem mu za jeho odhodlanie objasniť tento útok a posilniť opatrenia na ochranu našich síl, ktoré sú v Iraku prítomné, aby spolu s Iračanmi bojovali proti moru terorizmu,“ napísal Macron v sobotu na sociálnej sieti X.

Vojak Arnaud Frion (42) zahynul a ďalších šesť francúzskych vojakov utrpelo zranenia v noci na piatok v irackom guvernoráte Arbíl po dronovom útoku. Ide o prvú smrť francúzskeho vojaka od začiatku vojny na Blízkom východe.

„Budeme pokračovať v spolupráci a v úsilí zameranom na podporu stability a suverenity krajiny, ako aj na zmiernenie napätia v regióne,“ zdôraznil Macron. Incident označil za neprijateľný, zároveň však zdôraznil „čisto obranný“ postoj Francúzska v konflikte.

Iracký premiér prisľúbil, že podnikne kroky na zabránenie ďalším útokom. K úderu sa neprihlásila žiadna organizácia. Jedna z proiránskych ozbrojených skupín v Iraku však v piatok uviedla, že bude útočiť na francúzske záujmy v regióne.

Vojaci z viacerých krajín, vrátane Talianska a Francúzska, cvičia v Irackom Kurdistane členov kurdských bezpečnostných síl v rámci medzinárodnej protiteroristickej koalície pod vedením USA. Od začiatku americko-izraelských útokov na Irán 28. februára zaznamenali v regióne viacero útokov na americké a koaličné sily, ktoré sa pripisujú proiránskym milíciám v Iraku.
