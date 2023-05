Macron podnikne v júli zriedkavú štátnu návštevu Nemecka

Berlín 8. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron absolvuje v júli svoju prvú štátnu návštevu Nemecka, oznámili v pondelok Berlín i Paríž. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Macron bude v Nemecku od 2. do 4. júla na pozvanie tamojšieho prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, aby si "uctil blízke priateľstvo týchto dvoch krajín 60 rokov po podpísaní Elyzejskej zmluvy" o bilaterálnych vzťahoch Nemecka a Francúzska.



Pôjde o prvú štátnu návštevu francúzskeho prezidenta v Nemecku za 23 rokov, uviedla Steinmeierova kancelária.



Macron zavíta počas návštevy do niekoľkých nemeckých regiónov, aby tak upozornil na "unikátne vzťahy" medzi Nemeckom a Francúzskom, ich obyvateľmi a predovšetkým mládežou



"Táto špeciálna udalosť bude značiť začiatok novej kapitoly v desaťročia starom priateľstve dvoch krajín," uviedol Berlín, pričom poukázal aj na posilnenie blízkych osobných vzťahov Steinmeiera s Macronom.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vycestuje tento týždeň do Paríža, aby návštevu pripravila. V Paríži sa v utorok stretne so svojím rezortným kolegom a v stredu sa zúčastní na stretnutí vládneho kabinetu v Elyzejskom paláci, uviedla Macronova kancelária.



Francúzsky prezident okrem toho začiatkom júna vycestuje do nemeckého Postupimu, kde sa stretne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Toto ich stretnutie sa uskutoční v rámci príprav na viaceré nadchádzajúce udalosti vrátane summitu Európskej únie, ktorý sa uskutoční koncom júna, či júlového summitu NATO.



Kancelária okrem toho oznámila, že na jeseň sa v rámci upevňovania francúzsko-nemeckých vzťahov stretnú aj vlády oboch krajín.



Zintenzívnenie diplomacie medzi týmto dvoma krajinami sa uskutočňuje na pozadí nezhôd týkajúcich sa napríklad energetiky či vzťahov s Čínou, analyzuje AFP.