Macron podporil plán Brazílie vyvíjať ponorky na jadrový pohon

Brazília/Paríž 27. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyjadril podporu plánu Brazílie vyvíjať ponorky na jadrový pohon. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Chcem, aby sme otvorili kapitolu nových ponoriek... aby sme sa pozreli jadrovému pohonu do tváre a zároveň dokonale rešpektovali všetky záväzky týkajúce sa nešírenia jadrových zbraní. Ak to chcete, Francúzsko vám bude stáť po boku," uviedol Macron.



Podľa AFP však francúzsky prezident neoznámil žiadnu konkrétnu spoluprácu v oblasti technológie jadrového pohonu, na ktorú Brazília naliehala.



Macron vystúpil v lodenici v meste Itaguaí neďaleko Ria de Janeiro počas slávnostnej ceremónie pri príležitosti spustenia tretej brazílskej ponorky navrhnutej vo Francúzsku, ktorá podľa AFP pomôže zabezpečiť dlhé pobrežie tejto juhoamerickej krajiny.



Výroba ponoriek s konvenčným pohonom je súčasťou dohody o strategickej spolupráci, ktorú v roku 2008 dosiahli brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a vtedajší francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Obsahovala tiež nákup 50 francúzskych vrtuľníkov Caracal.



Brazília v rámci tejto dohody tiež plánuje vyrobiť svoju prvú ponorku na jadrový pohon s názvom Álvaro Alberto. Stala by sa tak prvou krajinou okrem stálych členov Bezpečnostnej rady OSN (USA, Ruska, Číny, Británie a Francúzska), ktorá by mala takúto ponorku k dispozícii.



S návrhom a konštrukciou pomáha francúzska zbrojárska spoločnosť Naval Group. Brazília si sama navrhuje jadrový reaktor a snaží sa Francúzsko presvedčiť, aby jej poskytlo ďalšie technológie a pomohlo integrovať reaktor do ponorky. Paríž sa k transferu takýchto technológií stavia zdržanlivo vzhľadom na problémy súvisiace so šírením jadrových zbraní.



V súčasnosti sa diskutuje o možnosti spolupráce s Francúzskom, a to aj v oblasti jadrovej energie a jadrového paliva, uviedla predstaviteľka brazílskej diplomacie Maria Luisa Escorelová, ktorá uznala, že ide o strategickú a citlivú záležitosť.



Projekt ponorky na jadrový pohon sa výrazne oneskoril, predovšetkým v dôsledku rozpočtových obmedzení. Jej spustenie na vodu sa podľa brazílskeho vojenského námorníctva očakáva medzi rokmi 2036 a 2037.