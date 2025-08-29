< sekcia Zahraničie
Macron: Podporovatelia Ukrajiny budú znova rokovať o zárukách
Tzv. koalícia ochotných vytvorená vo februári Francúzskom a Britániou sa snaží vypracovať plány, ako môže Ukrajinu vojensky podporiť, aby odradila Rusko od opätovného útoku po dosiahnutí prímeria.
Autor TASR
Toulon 29. augusta (TASR) – Lídri približne 30 krajín, ktoré prisľúbili poskytnúť Ukrajine bezpečnostnú podporu po dosiahnutí mierovej dohody s Ruskom, sa stretnú budúci týždeň, aby prediskutovali návrhy predložené armádnymi predstaviteľmi. Oznámil to v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron, píše TASR podľa agentúry Reuters.
Tzv. koalícia ochotných vytvorená vo februári Francúzskom a Britániou sa snaží vypracovať plány, ako môže Ukrajinu vojensky podporiť, aby odradila Rusko od opätovného útoku po dosiahnutí prímeria. Kľúčové v tomto úsilí by podľa európskych vlád boli bezpečnostné záruky USA. Ich prezident Donald Trump však až po nedávnom summite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a následnej schôdzke s európskymi lídrami zjavne súhlasil s určitou vojenskou účasťou, ako je letecká podpora.
„Naši náčelníci štábov urobili od stretnutia vo Washingtone dôležitú prácu... a v posledných niekoľkých hodinách nám znova dovolili finalizovať príspevky jednotlivých krajín,“ povedal Macron novinárom na tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
Koalíciu tvoria prevažne krajine EÚ, no tiež Turecko, Kanada a Austrália. Macron nepovedal, kedy alebo kde sa rozhovory s osobnou i online účasťou uskutočnia, bude však na nich ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj.
Veliteľ francúzskej armády v piatok povedal, že náčelníci štábov viedli vo štvrtok „pozitívne“ hĺbkové rozhovory a teraz presúvajú detailné návrhy na politickú úroveň.
Macron a Merz po spoločných rokovaniach svojich vlád vo francúzskom Toulone tiež uviedli, že chcú zvyšovať tlak na Rusko pre jeho vojnu proti Ukrajine. Putin podľa nich nepreukazuje ochotu ukončiť inváziu Moskvy, informovala agentúra AFP.
Francúzsky líder povedal, že ak by sa šéf Kremľa nestretol s ukrajinským prezidentom, znamenalo by to, že „podviedol“ Trumpa. „Rozdiel medzi postojmi prezidenta Putina na medzinárodných summitoch a realitou v teréne ukazuje, aký je neúprimný,“ vyhlásil Macron.
Merz varoval, že vojna na Ukrajine by mohla trvať ešte „mnoho ďalších mesiacov“, a podľa vlastných slov si nerobí ilúzie o jej rýchlom ukončení. Zopakoval, že Putin zjavne nie je ochotný stretnúť sa so Zelenským. „Aby som bol úprimný, neprekvapuje ma to, keďže je to súčasť stratégie tohto ruského prezidenta,“ dodal kancelár s prísľubom, že v podpore Ukrajiny zotrvá.
