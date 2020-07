Macron podporuje povinné nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch

Paríž 14. júla (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes vyhlásil, že sa prikláňa k tomu, aby v najbližších týždňoch platila povinnosť nosiť tvárové rúška vo vnútorných verejných priestoroch. Dôvodom je aktuálne narastajúci počet prípadov nového druhu koronavírusu vo Francúzsku. Informovala o tom agentúra AFP.



„Chcel by som, aby bolo nosenie rúšok povinné vo všetkých uzavretých verejných priestoroch," uviedol Macron v televíznom prejave. Toto opatrenie by podľa jeho slov mohlo začať platiť od 1. augusta.



Koronavírusová nákaza si vo Francúzsku vyžiadala už viac ako 30 000 obetí, pripomína agentúra Reuters. V dôsledku zlepšenia situácie sa v krajine znova otvorili pláže, bary i reštaurácie.



V reakcii na obavy, že vo Francúzsku je nákaza opäť na vzostupe, Macron varoval: „Existujú náznaky, že sa trochu zrýchľuje."



Konkrétne uviedol, že základné reprodukčné číslo koronavírusovej choroby stúplo v krajine nad hodnotu 1,0, čo znamená, že jeden infikovaný v priemere nakazí jedného ďalšieho človeka.



Vplyvní lekári tento týždeň naliehali na vládu, aby zaviedla povinné nosenie rúšok, a tým predišla druhej vlne nárastu infikovaných, ktorí by mohli opäť zaplniť nemocnice.



Vo Francúzsku sú v súčasnosti rúška povinné v prostriedkoch verejnej dopravy.



Na otázku, či má Francúzsko dostatok rúšok na tvár v prípade novej vlny nákazy, Macron povedal, že budú pripravení.



„Zabezpečili sme zásoby a sme pripravení, aby sme sa boli schopní vyrovnať s nárastom, ak príde," uviedol v mimoriadnom televíznom prejave pri príležitosti Dňa dobytia Bastily.