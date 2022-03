Macron pohrozil Rusku ďalšími prísnymi ekonomickými sankciami

Versailles 11. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval v piatok Rusko pred uvalením ďalších tvrdých ekonomických sankcií, ak bude Kremeľ pokračovať vo vojenskej invázii na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ak veci budú pokračovať vojenskou cestou... pristúpime k ďalším postihom vrátane masívnych sankcií," povedal Macron po neformálnom summite lídrov krajín EÚ vo francúzskom Versailles. "Na stole sú všetky možnosti," dodal.



Šéf Elyzejského paláca podľa agentúry DPA odmietol žiadosť Ukrajiny o prijatie do Európskej únie v zrýchlenom procese. "Mohli by sme mať mimoriadne opatrenia pre krajinu, ktorá je vo vojne bez rešpektovania kritérií (vstupu do EÚ)? Odpoveď je nie," zdôvodnil. Dodal však tiež, že rozumie emocionálnej odozve i očakávaniam Ukrajiny.



Zároveň však podľa stanice Sky News poznamenal: "Posolstvo, aké sme ako prvé vyslali ukrajinskému obyvateľstvu je, že naša Európa je pre nich otvorená. Ich boj za slobodu a demokraciu, za hodnoty, ktoré sú spoločné pre nás všetkých ukázal, že Ukrajina je skutočne členom našej európskej rodiny."



Šéfovia vlád a prezidenti členských krajín EÚ sa v piatok vo Versailles zhodli na potrebe výrazného navýšenia výdavkov na obranu, píše DPA. Ako sa uvádza v ich spoločnom záverečnom vyhlásení, na lepšiu ochranu občanov je nutné viac investovať do obranyschopnosti a inovatívnych technológií.



Marcon tiež varoval, že ruská invázia na Ukrajine "hlboko destabilizuje" dodávky potravín v Európe a Afrike, keďže časť najúrodnejšej poľnohospodárskej pôdy na svete zostane bez výsadby.



"Európa a tiež Afrika budú veľmi hlboko destabilizované čo sa týka potravín vzhľadom na to, čo sa teraz nemôže zasadiť na Ukrajine," poznamenal. "Budeme sa na to musieť pripraviť a prehodnotiť naše výrobné stratégie," dodal. Upozornil, že ak sa tak nestane, "viacero afrických krajín" postihne "do 12-18 mesiacov" hladomor práve z dôvodu vojny.