Macron: Posielanie zbraní na Ukrajinu neoslabuje obranu Francúzska

Paríž 4. decembra (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmietol kritiku, že jeho krajina bude mať nedostatok zbraní v dôsledku dodávok na Ukrajinu. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala.



"Je to nepravdivé a súčasne nebezpečné," povedal Macron pre noviny Le Parisien v rozhovore zverejnenom v nedeľu. "Ako vrchný veliteľ ozbrojených síl vás môžem ubezpečiť, že vždy, keď niečo dodávame, robíme to tak, aby sme zachovali všetky naše obranné kapacity."



Krajne pravicová politička Marine Le Penová predtým v televízii CNews povedala, že Francúzsko nemôže dodávať zbrane Ukrajine na úkor vlastnej bezpečnosti. Materiál odoslaný na Ukrajinu Francúzsku chýba, tvrdila s tým, že Paríž by nemal Kyjevu poskytnúť ďalšie húfnice Caesar.



Macron Le Penovú obvinil z toho, že vedie "kapitulačnú debatu", pretože je priateľkou ruskej štátnej moci. "Keby sme húfnice Caesar nedodali, Ukrajinci by prišli o územie," povedal francúzsky prezident. "Chcem, aby naši spoluobčania vedeli, že peniaze, ktoré vynakladáme, vynakladáme na obranu našich hodnôt a našej slobody."



Francúzsko dosiaľ Ukrajine dodalo 18 samohybných húfnic Caesar. Ďalšie dodávky zbraní by mali nasledovať. Vo vysielaní stanice TF1 už predtým Macron uisťoval, že zbrojný priemysel bude vyrábať viac a rýchlejšie a Francúzsko získať späť aj niektoré zbrane predané iným krajinám, ktoré ich nepotrebujú.