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Macron: Posilňujeme francúzsko-maďarskú spoluprácu
Francúzsky prezident vyjadril radosť z toho, že Maďarsko dostane doposiaľ zmrazené fondy Európskej únie.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť/Paríž 3. júna (TASR) - Zvolením maďarskej vlády sa začala nová éra v Maďarsku, a aj pre Európu s Maďarskom, povedal v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron v Elyzejskom paláci v Paríži, kde prijal maďarského premiéra Pétera Magyara. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Nástup Pétera Magyara do vlády je jasným dôkazom toho, ako veľmi sa maďarský ľud drží európskych hodnôt,“ dodal Macron.
Francúzsky prezident vyjadril radosť z toho, že Maďarsko dostane doposiaľ zmrazené fondy Európskej únie a osobitne vyzdvihol návrat maďarských študentov do programu Erasmus. Macron povedal, že by chceli posilniť francúzsko-maďarskú strategickú spoluprácu vo všetkých oblastiach.
„Je dobré byť tu, je dobré byť v Európe,“ povedal Magyar, ktorý na tlačovej konferencii uviedol, že by si prial, aby sa štrukturálna spolupráca medzi oboma národmi rozšírila na čo najviac oblastí. Maďarský ministerský predseda dodal, že by si prial, aby bola strategická dohoda medzi oboma krajinami podpísaná pred výročím protikomunistickej revolúcie z roku 1956. Magyar na oslavy výročia 23. októbra pozval aj francúzskeho prezidenta.
Maďarský premiér povedal, že opatrenia proti korupcii sú v záujme maďarského ľudu aj zahraničných investorov. V tlačovom vyhlásení ešte pred schôdzkou s francúzskym prezidentom poukázal Magyar na to, že Francúzsko je jedným z najdôležitejších partnerov a spojencov Maďarska. Pripomenul, že francúzske spoločnosti zamestnávajú v ekonomike 45.000 Maďarov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Nástup Pétera Magyara do vlády je jasným dôkazom toho, ako veľmi sa maďarský ľud drží európskych hodnôt,“ dodal Macron.
Francúzsky prezident vyjadril radosť z toho, že Maďarsko dostane doposiaľ zmrazené fondy Európskej únie a osobitne vyzdvihol návrat maďarských študentov do programu Erasmus. Macron povedal, že by chceli posilniť francúzsko-maďarskú strategickú spoluprácu vo všetkých oblastiach.
„Je dobré byť tu, je dobré byť v Európe,“ povedal Magyar, ktorý na tlačovej konferencii uviedol, že by si prial, aby sa štrukturálna spolupráca medzi oboma národmi rozšírila na čo najviac oblastí. Maďarský ministerský predseda dodal, že by si prial, aby bola strategická dohoda medzi oboma krajinami podpísaná pred výročím protikomunistickej revolúcie z roku 1956. Magyar na oslavy výročia 23. októbra pozval aj francúzskeho prezidenta.
Maďarský premiér povedal, že opatrenia proti korupcii sú v záujme maďarského ľudu aj zahraničných investorov. V tlačovom vyhlásení ešte pred schôdzkou s francúzskym prezidentom poukázal Magyar na to, že Francúzsko je jedným z najdôležitejších partnerov a spojencov Maďarska. Pripomenul, že francúzske spoločnosti zamestnávajú v ekonomike 45.000 Maďarov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)