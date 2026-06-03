Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. jún 2026Meniny má Karolína
< sekcia Zahraničie

Macron: Posilňujeme francúzsko-maďarskú spoluprácu

.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a maďarský premiér Péter Magyar si podávajú ruky po spoločnom stretnutí v Elyzejskom paláci v Paríži 3. júna 2026. Foto: TASR/AP

Francúzsky prezident vyjadril radosť z toho, že Maďarsko dostane doposiaľ zmrazené fondy Európskej únie.

Autor TASR
,aktualizované 
Budapešť/Paríž 3. júna (TASR) - Zvolením maďarskej vlády sa začala nová éra v Maďarsku, a aj pre Európu s Maďarskom, povedal v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron v Elyzejskom paláci v Paríži, kde prijal maďarského premiéra Pétera Magyara. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Nástup Pétera Magyara do vlády je jasným dôkazom toho, ako veľmi sa maďarský ľud drží európskych hodnôt,“ dodal Macron.

Francúzsky prezident vyjadril radosť z toho, že Maďarsko dostane doposiaľ zmrazené fondy Európskej únie a osobitne vyzdvihol návrat maďarských študentov do programu Erasmus. Macron povedal, že by chceli posilniť francúzsko-maďarskú strategickú spoluprácu vo všetkých oblastiach.

„Je dobré byť tu, je dobré byť v Európe,“ povedal Magyar, ktorý na tlačovej konferencii uviedol, že by si prial, aby sa štrukturálna spolupráca medzi oboma národmi rozšírila na čo najviac oblastí. Maďarský ministerský predseda dodal, že by si prial, aby bola strategická dohoda medzi oboma krajinami podpísaná pred výročím protikomunistickej revolúcie z roku 1956. Magyar na oslavy výročia 23. októbra pozval aj francúzskeho prezidenta.

Maďarský premiér povedal, že opatrenia proti korupcii sú v záujme maďarského ľudu aj zahraničných investorov. V tlačovom vyhlásení ešte pred schôdzkou s francúzskym prezidentom poukázal Magyar na to, že Francúzsko je jedným z najdôležitejších partnerov a spojencov Maďarska. Pripomenul, že francúzske spoločnosti zamestnávajú v ekonomike 45.000 Maďarov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka