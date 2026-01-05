< sekcia Zahraničie
Macron: Postup pri operácii vo Venezuele nepodporujem ani neschvaľujem
Macron v pondelok podľa hovorkyne vlády tiež povedal, že ak má dôjsť vo Venezuele k zmene moci, musí v nej zohrávať ústrednú rolu víťaz volieb z roku 2024.
Autor TASR
Paríž 5. januára (TASR) — Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že nepodporuje ani neschvaľuje postup použitý pri operácii USA zameranej na zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Uviedla to v pondelok hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Bránime medzinárodné právo a slobodu národov. Použitý postup nepodporujeme ani neschvaľujeme,“ citovala Bregeonová slová francúzskeho prezidenta adresované členom vlády.
AFP konštatuje, že toto vyjadrenie objasnilo pôvodnú Macronovu reakciu po americkej operácii, v ktorej uviedol, že Venezuelčania sa „môžu len tešiť“ z pádu Madura. Táto prvotná reakcia vyvolala kritiku zo strany niekoľkých francúzskych politických predstaviteľov, pričom niektorí z nich obvinili Macrona, že sa podvoľuje americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Bola tiež v kontraste s reakciou francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Noëla Barrota, podľa ktorého bola vojenská operácia Spojených štátov vo Venezuele v rozpore so zásadami medzinárodného práva.
„Francúzsko opätovne zdôrazňuje, že žiadne trvalé politické riešenie nemožno vnútiť zvonka a že o svojej budúcnosti môžu rozhodnúť len suverénny ľud,“ napísal Barrot na platforme X.
Macron v pondelok podľa hovorkyne vlády tiež povedal, že ak má dôjsť vo Venezuele k zmene moci, musí v nej zohrávať ústrednú rolu víťaz volieb z roku 2024. Na mysli mal opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu, ktorý podľa venezuelskej opozície zvíťazil v prezidentských voľbách. Za víťaza však bol vyhlásený Maduro, ktorého spolu s manželkou v noci na sobotu zajali americké špeciálne jednotky, previezli ich do Spojených štátov, kde sa postavia pred súd pre obvinenia z „narkoterorizmu“.
„Bránime medzinárodné právo a slobodu národov. Použitý postup nepodporujeme ani neschvaľujeme,“ citovala Bregeonová slová francúzskeho prezidenta adresované členom vlády.
AFP konštatuje, že toto vyjadrenie objasnilo pôvodnú Macronovu reakciu po americkej operácii, v ktorej uviedol, že Venezuelčania sa „môžu len tešiť“ z pádu Madura. Táto prvotná reakcia vyvolala kritiku zo strany niekoľkých francúzskych politických predstaviteľov, pričom niektorí z nich obvinili Macrona, že sa podvoľuje americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Bola tiež v kontraste s reakciou francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Noëla Barrota, podľa ktorého bola vojenská operácia Spojených štátov vo Venezuele v rozpore so zásadami medzinárodného práva.
„Francúzsko opätovne zdôrazňuje, že žiadne trvalé politické riešenie nemožno vnútiť zvonka a že o svojej budúcnosti môžu rozhodnúť len suverénny ľud,“ napísal Barrot na platforme X.
Macron v pondelok podľa hovorkyne vlády tiež povedal, že ak má dôjsť vo Venezuele k zmene moci, musí v nej zohrávať ústrednú rolu víťaz volieb z roku 2024. Na mysli mal opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu, ktorý podľa venezuelskej opozície zvíťazil v prezidentských voľbách. Za víťaza však bol vyhlásený Maduro, ktorého spolu s manželkou v noci na sobotu zajali americké špeciálne jednotky, previezli ich do Spojených štátov, kde sa postavia pred súd pre obvinenia z „narkoterorizmu“.