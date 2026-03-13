Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Macron potvrdil, že pri útoku v Iraku zomrel francúzsky vojak

Na snímke prezident Francúzska Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Vojaci z viacerých krajín, vrátane Talianska a Francúzska, cvičia v Irackom Kurdistane členov kurdských bezpečnostných síl v rámci medzinárodnej protidžihádistickej koalície vedenej USA.

Autor TASR
Paríž 13. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok oznámil, že pri útoku v guvernoráte Arbíl v autonómnej oblasti Iracký Kurdistan zomrel jeden francúzsky vojak. Ide tak o prvú smrť príslušníka francúzskych síl vo vojne na Blízkom východe, ktorá sa začala po americko-izraelských útokoch na Irán na konci februára. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Člen ozbrojených síl „zahynul za Francúzsko počas útoku v irackom regióne Arbíl,“ napísal Macron v príspevku na platforme X. Dodal, že pri incidente utrpelo zranenia niekoľko ďalších vojakov.

Francúzska armáda len pár hodín predtým informovala, že pri dronovom útoku v Arbíle utrpelo zranenia šesť jej vojakov, ktorí sa „zúčastňovali na protiteroristickom výcviku s irackými partnermi“. Po incidente boli prevezení do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

Vojaci z viacerých krajín, vrátane Talianska a Francúzska, cvičia v Irackom Kurdistane členov kurdských bezpečnostných síl v rámci medzinárodnej protidžihádistickej koalície vedenej USA, vysvetľuje AFP. Od vypuknutia vojny na Blízkom východe 28. februára sa v tomto regióne odohralo viacero útokov, ktoré sa pripisujú proiránskym frakciám.
