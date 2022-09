Macron potvrdil, že sa zúčastní na pohrebe Alžbety II.

Paríž 15. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok na svojom účte na sociálnej sieti Twitter potvrdil, že sa zúčastní na pondelkovom pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. v Londýne.



"Väzby medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom sú neprerušiteľné. Budeme ich aj naďalej posilňovať" kráčajúc po ceste, ktorú vydláždila Alžbeta II., prisľúbil Macron v tvíte.



Najdlhšie vládnuca britská kráľovná zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov. Na tróne bola 70 rokov. Rakvu s jej telom, zahalenú do kráľovskej štandardy s imperiálnou korunou uloženou na jej vrchu, prepravili v stredu popoludní z Buckinghamského paláca do Westminsterskej sály v sídle parlamentu, kde je pre verejnosť vystavená 24 hodín denne až do pondelkového rána – do dňa pohrebu.



Na pohrebe Alžbety II., ktorý sa v pondelok 19. septembra uskutoční v srdci Londýna vo Westminsterskom opátstve, sa zídu stovky svetových lídrov i monarchov. Účasť potvrdil napríklad americký prezident Joe Biden či japonský cisár Naruhito.



Britské noviny The Times vo štvrtok napísali, že premiérka Spojeného kráľovstva Liz Trussová by sa mala pred pohrebom stretnúť so šéfom Bieleho domu Bidenom, s ktorým bude viesť rokovania medzi štyrmi očami.



V správe sa ďalej konštatuje, že Trussová by sa mohla stretnúť aj so šéfom Elyzejského paláca Macronom, či s ďalšími kľúčovými spojencami Británie, ako napríklad s austrálskym premiérom Anthonym Albanesem či s predsedom kanadskej vlády Justinom Trudeaum.



The Times konštatuje, že Downing Street aj rezort zahraničných vecí v Londýne zdôraznili, že napriek účasti množstva štátnikov nebude pohreb Alžbety II. slúžiť v prvom rade na diplomatické rokovania, ale politici sa zamerajú hlavne na to, aby si uctili zosnulú panovníčku.