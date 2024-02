Macron povedal Netanjahuovi, že počet obetí v Pásme Gazy je neúnosný

Paríž 14. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal v stredu v telefonáte izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, že počet obetí v Pásme Gazy je "neúnosný" a že vojenské operácie Izraela sa tam "musia skončiť". Oznámil to Elyzejský palác. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Macron v telefonáte uviedol, že Francúzsko je "pevne proti" izraelskej ofenzíve v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Zdôraznil tiež, že bezodkladne treba dosiahnuť dohodu o prímerí s palestínskym hnutím Hamas.



Francúzsky prezident tiež apeloval, že je bezpodmienečne nutné otvoriť všetky hraničné priechody do Pásma Gazy, aby sa na toto palestínske územie mohla doručovať humanitárna pomoc, informoval Macronov úrad.



Izraelská armáda plánuje rozšíriť svoju pozemnú ofenzívu v palestínskej enkláve aj do Rafahu. V tomto meste na hraniciach Pásma Gazy s Egyptom sa za posledné mesiace zhromaždil viac ako milión Palestínčanov, ktorí ušli z ostatných oblasti vojnou zmietanej enklávy. Podľa Izraela je toto mesto poslednou baštou militantov z Hamasu.



Izrael spustil vojenské operácie v Pásme Gazy ako odvetu za masívny útok militantov z Hamasu na izraelské územie zo 7. októbra minulého roka, pri ktorom zabili vyše 1100 ľudí, prevažne civilistov. Okrem toho uniesli ďalších približne 250 ľudí ako rukojemníkov. Izrael si dal za cieľ celej ofenzívy likvidáciu hnutia Hamas.