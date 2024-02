Macron požaduje od Moskvy vysvetlenie k údajnej kozmickej zbrani

Paríž 17. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok požiadal Rusko o vysvetlenie k údajnej novej kozmickej protisatelitnej zbrani, o ktorej informovali USA. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Rusko musí okamžite poskytnúť vysvetlenie," povedal Macron novinárom v Paríži po tom, čo americké médiá citovali predstaviteľov, ktorí uviedli, že Moskva vyvíja kozmickú jadrovú zbraň, ktorá by mohla vyradiť západné satelity.



Macron na tlačovej konferencii v Paríži ďalej uviedol, že kybernetické útoky a dezinformačné kampane Kremľa ukázali, že "Rusko Vladimíra Putina sa stalo systematickým aktérom destabilizácie vo svete".



Americký prezident Joe Biden v piatok v reakcii na odtajnenie ruskej bezpečnostnej hrozby uviedol, že nič nepotvrdzuje, že by sa Rusko rozhodlo, ako naloží s protisatelitnou zbraňou. Tiež zdôraznil, že ľuďom bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí.



Hovorca rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby vo štvrtok potvrdil, že Rusko vyvíja "znepokojujúcu" novú kozmickú protisatelitnú zbraň, ktorá však zatiaľ nie je funkčná a bezprostredne neohrozuje bezpečnosť na Zemi. Biden v piatok potvrdil, že nie sú k dispozícii dôkazy, že sa Rusko rozhodlo podniknúť akékoľvek kroky vo vesmíre.



Súčasné aktivity Ruska podľa Bidenových slov nenesú so sebou jadrovú hrozbu pre Američanov a ani pre ľudí v iných častiach sveta.



Na vážnu bezpečnostnú hrozbu z Ruska upozornil v stredu predseda spravodajského výboru Snemovne reprezentantov Michael Turner, ktorý vyzval administratívu amerického prezidenta Bidena, aby odtajnila získané informácie.



Kirby uviedol, že v čase, keď Turner "bohužiaľ" zverejnil svoje vyhlásenie, sa uskutočňoval proces preskúmania a odtajnenia informácií o ruskej spôsobilosti. "Veľmi starostlivo a uvážlivo sme zvažovali, čo sa rozhodneme odtajniť a zdieľať s verejnosťou," vysvetlil.



Moskva vo štvrtok obavy USA zľahčovala. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov označil tvrdenia o novej ruskej vojenskej spôsobilosti za trik, ktorého cieľom je prinútiť Kongres USA, aby schválil balík pomoci pre Ukrajinu.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na bezpečnostnej konferencii v nemeckom Mníchove o tejto záležitosti hovoril s ministrami zahraničných vecí Indie a Číny Subrahmanjámom Džajšankarom a Wang Im. Blinken upozornil, že úsilie o dosiahnutie takýchto spôsobilostí by sa malo posudzovať ako záležitosť vyvolávajúca znepokojenie.