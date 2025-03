Macron pozval Orbána do Paríža, stretnú sa v stredu

Budapešť 4. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odcestuje v stredu na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona do Paríža. Podľa agentúry MTI hlavnou témou ich rozhovorov bude rusko-ukrajinská vojna, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server 444.hu v tejto súvislosti podotkol, že príchod Donalda Trumpa do kresla prezidenta Spojených štátov rozvrátil 80 rokov fungujúci spojenecký systém a lídri Európy sa teraz pokúšajú vytvoriť niečo nové, čo si však podľa servera neželá maďarská ani slovenská vláda.



Minulú nedeľu vznikla v Londýne iniciatíva vzniku "koalície ochotných". Väčšina Európy sa tak postavila na stranu Ukrajiny, poznamenáva 444.hu a pokračuje, že Orbán na úrovni EÚ blokuje posielanie zbraní Ukrajine.



Magazín Politico v utorok napísal, že Orbán a slovenský premiér Robert Fico sa otvorene vzopreli posielaniu ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine na úrovni EÚ, avšak podľa diplomatických zdrojov ďalšie európske štáty vrátane Francúzska spomalenie tohto procesu potichu vítajú. Ako pokračuje Politico, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zrejme na tohtotýždňový summit Únie príde s alternatívnymi návrhmi pomoci Ukrajine, a to aj vo vojenskej oblasti.



EÚ na rok 2025 už schválila vojenskú pomoc Ukrajine vo výške 60 miliárd eur a na nej sa už nebude nič meniť, dodáva Politico.