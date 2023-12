Macron pozval Orbána na štvrtok do Paríža

Budapešť 5. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval Viktora Orbána do Paríža a ich osobné stretnutie je naplánované na štvrtok. Pre server atv.hu to v utorok potvrdil Orbánov Hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ako prvý o schôdzke Macrona s Orbánom informoval portál Politico. Podľa portálu sa francúzsky prezident pokúsi dosiahnuť kompromis a pokúsi sa maďarského premiéra presvedčiť, aby podporil prijatie Ukrajiny do Európskej únie.



Orbán v liste adresovanom predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi 4. decembra navrhol, aby bola otázka vstupu Ukrajiny do EÚ vypustená z programu budúcotýždňového bruselského summitu.



Pre Politico viaceré zdroje uviedli, že cieľom Orbánovej "hry" je uvoľniť viac zmrazených eurofondov určených pre Maďarsko. Maďarský premiér v liste Michelovi napísal, že "existujú očakávania, že na summite sa môže rozhodnúť o začatí rokovaní potrebných pre vstup Ukrajiny do EÚ. Vzhľadom na súčasnú úroveň politických a technických príprav sú tieto očakávania neopodstatnené". Budapešť zastáva postoj, že vstup Ukrajiny do EÚ nie je reálny a nezhoduje sa ani so záujmami Maďarska.



Michel sa stretol s Orbánom koncom novembra v Budapešti, aby ho presvedčil pred decembrovým summitom EÚ, ale stretnutie bolo zrejme neúspešné, píše Politico. Podľa portálu teraz môže skúsiť šťastie Macron.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)