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Macron pre požiare nariadil mobilizáciu armády

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Na snímke požiar vo Francúzsku. Foto: TASR/AP

Plamene ohrozujú tamojšie dediny a približujú sa k mestu Bordeaux, uviedli jeho spolupracovníci.

Autor TASR
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Paríž 24. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok nariadil mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Plamene ohrozujú tamojšie dediny a približujú sa k mestu Bordeaux, uviedli jeho spolupracovníci. Premiér Sébastien Lecornu v súvislosti s ničivými požiarmi na juhozápade krajiny zvolal mimoriadne zasadnutie vládneho krízového štábu, ktoré sa bude zaoberať touto katastrofou.

Lecornu na schôdzku prizval ministrov vnútra, obrany, zdravotníctva, dopravy a životného prostredia. K tomuto kroku pristúpil po tom, čo vláda oznámila, že v dôsledku lesných požiarov bolo evakuovaných približne 110.000 ľudí.

Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez v piatok večer uviedol, že plamene v tejto oblasti doteraz spustošili 14-tisíc hektárov územia.

Nuez zároveň prisľúbil, že francúzske úrady „urobia všetko pre ochranu“ mesta Bordeaux, v blízkosti ktorého požiare zúria.
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