Macron predstavil novú vojenskú stratégiu krajiny

Paríž 9. novembra (TASR) – Vojenská stratégia Francúzska musí posilniť krajinu ako nezávislú, rešpektovanú jadrovú veľmoc. Uviedol to v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Varoval súčasne pred rizikom eskalácie vojny Ruska proti Ukrajine a jej ďalšími dôsledkami. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



"Európa už nie je chránená pred raketovými a dronovými útokmi. A my musíme túto realitu zohľadniť," povedal Macron na palube vrtuľníkovej lode Dixmude na námornej základni v meste Toulon.



Ruská agresia voči Ukrajine "môže predchádzať širším geopolitickým súpereniam a budúcnosti, ktorú nemáme dôvod prijímať s fatalizmom", vyhlásil pri predstavení tzv. národného strategického hodnotenia. Dokument určuje obranu Francúzska do roku 2030.



Francúzsko chce byť "nezávislou, rešpektovanou a agilnou mocnosťou v srdci európskej strategickej nezávislosti" so silnými väzbami na atlantickú alianciu, priblížil Macron. Po návrate vojny na európsky kontinent sa Paríž bude zameriavať na podporu budovania obranných kapacít Európskej únie.



"Keď sa na Ukrajinu vráti mier, budeme musieť vyvodiť všetky dôsledky" prostredníctvom novej bezpečnostnej architektúry na kontinente, uviedol Macron. Za kľúčové označil "hodnoverné a moderné" nukleárne odstrašovanie. Francúzsko je jedinou krajinou EÚ s jadrovými zbraňami.



Nový strategický dokument tiež naďalej ráta s prítomnosťou francúzskych vojakov v zahraničí, v oblasti od subsaharskej Afriky cez Africký roh až po Blízky východ, uviedol Macron. Dodal, že Paríž bude s africkými partnermi rokovať o zmene pôsobnosti francúzskych základní v oblasti Sahelu a západnej Afriky. Dohoda by mala vzniknúť do pol roka.



Macron v prejave oficiálne oznámil ukončenie misie Barkhane, zameranej na podporu boja proti džihádistom v Afrike. Francúzsko tento rok stiahlo vojakov z Mali v dôsledku napätia s tamojšou vládnucou juntou. Francúzske operácie sa teraz zameriavajú na Niger, Čad a Burkinu Faso, kde pôsobí asi 3000 francúzskych vojakov.