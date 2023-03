Macron predstavil plán na lepšie hospodárenie s vodou

Paríž 30. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok predstavil nový plán na lepšie hospodárenie s vodou a zdôraznil, že ani súčasné demonštrácie reformy nezastavia. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Plán na záchranu zásob vody zahŕňa 50 opatrení vrátane opráv netesných potrubí, prispôsobenie využívania vody poľnohospodármi a jadrovým priemyslom. Hovorí tiež o zdražení vody pre tých, ktorí ju nadužívajú.



"Tvárou v tvár zmenám nevyhnutne existujú obmedzenia, musíme ich vysvetliť, podeliť sa o nich a upozorniť každého na zodpovednosť," povedal Macron v obci Savines-le-Lac vo francúzskych Alpách.



Prezident čelí hnevu verejnosti a masovým demonštráciám pre presadenie reformy dôchodkového systému, ktorá zvyšuje vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.



Aj v Savines-le-Lac ho čakali demonštranti s transparentmi. Najmenej dvoch zadržala polícia.



"O reforme sa vedú spory, ale to neznamená, že všetko ostatné by sa malo zastaviť... Musíme pokračovať v práci," uviedol prezident.



Francúzsko vlani sužovali rekordné horúčavy a túto zimu zaznamenalo rekordne nízke zrážky. Úrovne pozemnej vody boli 1. marca 80 percent pod priemerom pre toto ročné obdobie.



Macron povedal, že do roku 2030 chce opätovne využiť 10 percent všetkej vody vo Francúzsku. "Rozhodli sme sa, že v priebehu piatich rokov spustíme 1000 projektov na recykláciu a opätovné použitie vody. Chceme znovu použiť 300 miliónov kubických metrov vody," povedal.