Macron predstavil priority predsedníctva Francúzska v Rade EÚ

Paríž 9. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok prisľúbil, že Francúzsko bude počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie v prvej polovici budúceho roka pracovať na silnej a "suverénnej" EÚ. Informovala o tom agentúra AFP.



Cieľom Francúzska je "posun k Európe, ktorá je vo svete vplyvná, plne suverénna, slobodná vo svojich rozhodnutiach a je pánom svojho osudu", povedal Macron na tlačovej konferencii v Paríži pri príležitosti prevzatia predsedníctva svojej krajiny v Rade EÚ od 1. januára 2022.



Vyzval tiež na vytvorenie nových mechanizmov na ochranu hraníc EÚ v prípade migračných kríz. Zároveň uviedol, že Francúzsko bude presadzovať reformu schengenského priestoru. Súčasťou tohto priestoru je 26 krajín, ktorých občania sa môžu v rámci neho voľne pohybovať bez pasovej a hraničnej kontroly.



Európa podľa Macrona čelí veľkým výzvam; od klimatických zmien až po otázky migrácie zahŕňajúce "manipuláciu zo strany niektorých štátov a pokusy o destabilizáciu, napätie aj v našom užšom susedstve", píše agentúra AP.



Macron tiež povedal, že EÚ by mala prehodnotiť svoje prísne pravidlá týkajúce sa rozpočtového deficitu v čase, keď vlády vynakladajú veľké prostriedky na záchranu svojich ekonomík a zmierňovanie vplyvu obmedzení prijatých v súvislosti s pandémiou vyvolanou ochorením COVID-19.



Podľa analytikov môže mať centrista Macron počas polročného francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ za cieľ vyplniť medzeru vo vedení na európskej scéne po odchode nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, píše AFP.



Vo Francúzsku sa na budúci rok v apríli konajú prezidentské voľby. Macron zatiaľ oficiálne neoznámil, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie.



Ak bude Macron viesť kampaň za svoje znovuzvolenie, mohol by sa dostať do zložitej situácie, keďže sa ich termín prekrýva s obdobím predsedníctva jeho krajiny, konštatuje AP.