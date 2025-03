Macron premýšľa o návšteve Bieleho domu so Zelenským a Starmerom

Paríž 5. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron uvažuje o spoločnej návšteve Washingtonu spolu s Volodymyrom Zelenským a britským premiérom Keirom Starmerom, uviedla v stredu hovorkyňa francúzskej vlády Sophie Primasová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Zvažujeme, že prezident Macron by mohol prípadne opäť odcestovať do Washingtonu s prezidentom Zelenským a (Starmerom)," oznámila Primasová novinárom po zasadnutí francúzskej vlády. Ďalšie podrobnosti však nedodala.



Macron má v stredu večer vystúpiť s prejavom k národu v súvislosti so súčasnou globálnou neistotou týkajúcou sa predovšetkým viac ako trojročného konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. Primasová v stredu pre televíziu LCI uviedla, že Paríž pracuje na obnovení väzieb medzi USA a Ukrajinou s cieľom dosiahnuť "trvalý a pevný mier".



Po piatkovom stretnutí a ostrej výmene názorov medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Zelenským a následným pozastavením pomoci USA pre Kyjev v utorok líder Ukrajiny vyzval na prímerie s Ruskom. Macron privítal jeho ambíciu obnoviť dialóg s hlavou USA.



Francúzsko a Veľká Británia tento týždeň navrhli jednomesačné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré by sa vzťahovalo na letecké a námorné útoky a útoky na energetickú infraštruktúru, ale nezahŕňalo by pozemné boje.