Macron pricestoval do Berlína na svoju prvú návštevu po znovuzvolení

Berlín 9. mája (TASR) - Francúzsko-nemecké priateľstvo je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Nemecký kancelár Olaf Scholz to vyhlásil v pondelok po boku francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý pricestoval do Berlína na prvú oficiálnu návštevu po svojom znovuzvolení.



Scholz vyzdvihol, že Francúzsko sa počas prezidentských volieb jasne rozhodlo v prospech európskeho spoločenstva, s odkazom na krajne pravicovú kandidátku Marine Le Penovú, ktorú Macron porazil aj pred piatimi rokmi. Podľa nemeckého kancelára ide o "nový impulz" pre Európu.



Scholz ďalej zdôraznil, že aj "Ukrajina je súčasťou európskej rodiny". Podľa kancelára "otrasná útočná vojna" Ruska spája európskych partnerov. V tejto súvislosti doplnil, že je dôležité, aby európske krajiny postupovali jednotne.



Scholz počas tlačovej konferencie vyzdvihol aj prístupové procesy štátov západného Balkánu do EÚ. Tu by bolo podľa neho potrebné prekonať ešte určité prekážky.



Macron na tlačovej konferencii opäť vyzval na vytvorenie "európskeho politického spoločenstva" mimo EÚ. Francúzsky prezident v Berlíne spresnil, že svoje miesto v tomto novom európskom klube by mohla mať aj Británia.



"Spojené kráľovstvo sa rozhodlo opustiť našu Európsku úniu, ale môže mať miesto v tejto politickej komunite," vyhlásil Macron.



Olaf Scholz návrh francúzskeho prezidenta privítal.



"Chcem otvorene povedať, že je to veľmi zaujímavý návrh," povedal Scholz.



Tlačová konferencia oboch lídrov sa uskutočnila ešte pred rokovaním za zatvorenými dverami, po ktorom nasledovala pracovná večera. Elyzejský palác pred začiatkom Macronovej návštevy v Berlíne uviedol, že rokovania so Scholzom sa budú týkať ruskej agresie na Ukrajine.