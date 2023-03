Macron pricestoval do Gabonu, prvej zastávke na ceste v Afrike

Libreville 1. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval v stredu do Gabonu. Je to jeho prvá zastávka počas viacdňovej cesty v afrických krajinách. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Macron v Libreville, hlavnom meste krajiny na západnom pobreží Afriky absolvoval pracovný obed s prezidentom Alim Bongom. Vo štvrtok sa zúčastní na konferencii UNESCO o ochrane lesov s názvom One Forest Summit.



Ďalšími zastávkami na ceste francúzskeho prezidenta budú Angola, Konžská republika a Konžská demokratická republika (KDR). Témou návštev bude spolupráca v oblasti výskumu, hospodárske vzťahy a ochrana podmienok na život pred zmenou klímy, píše DPA.



Paríž je znepokojený rastúcim vplyvom Ruska vo frankofónnych afrických krajinách. Rastie tiež vplyv Číny v tejto oblasti, píše agentúra AFP.



V posledných mesiacoch prepukli v bývalých francúzskych kolóniách Mali a Burkina Faso protesty namierené proti Francúzsku. Paríž z oboch krajín stiahol svojich vojakov, ktorí tam roky pomáhali bojovať proti džihádistom.



Francúzsko a jeho západní spojenci Vagnerovu skupinu, ruskú súkromnú armádu obviňujú z pôsobenia v Mali a Stredoafrickej republike, ktoré boli tiež francúzskymi kolóniami.