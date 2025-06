Macron pricestoval do Grónsko, kritizoval vyjadrenia Trumpa

Nuuk 15. júna (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval v nedeľu do Grónska, aby mu podľa vlastných slov vyjadril podporu zo strany Paríža a Európskej únie. Opätovne pritom kritizoval zámery amerického prezidenta Donalda Trumpa prevziať kontrolu nad strategickým ostrovom, ktorý je autonómnym územím Dánska. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



„Nemyslím si, že to je niečo, čo by sa malo robiť medzi spojencami,“ povedal Macron, keď ho na letisku v Nuuku privítali dánska premiéra Mette Frederiksenová a grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen.



„Je dôležité ukázať, že Dánsko a Európa majú záujem o toto územie, ktoré je strategicky veľmi dôležité a ktorého územná celistvosť musí byť rešpektovaná,“ uviedol Macron. Grónsko navštívil na ceste na summit skupiny G7 v Kanade, na ktorý príde aj Trump.



„Znamená pre mňa veľa... odovzdať odkaz priateľstva a solidarity od Francúzska a Európskej únie s cieľom pomôcť tomuto územiu čeliť rôznym výzvam – v hospodárskom rozvoji, vzdelávaní, ako aj dôsledkoch klimatickej zmeny,“ doplnil francúzsky líder, ktorý je v Grónsku po prvý raz.



Macronova návšteva Grónska je podľa Elyzejského paláca príležitosťou diskutovať o bezpečnostnej situácii v severnom Atlantiku a v Arktíde. Lídri sa budú zaoberať aj témami ako klimatická zmena, energetická transformácia a bezpečnosť dodávok vzácnych nerastov s cieľom prehĺbiť spoluprácu s Grónskom v týchto oblastiach a tým posilniť európsku suverenitu.



Grónsko sa stalo bodom napätia medzi EÚ a Washingtonom po tom, čo americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že USA by mali získať tento ostrov bohatý na nerastné suroviny. Hoci Grónsko patrí Dánsku, ide o územie, ktoré nie je súčasťou Európskej únie.



Trumpove hrozby týkajúce upriamili na Grónsko globálnu pozornosť. Šéf Bieleho domu totiž odmietol vylúčiť použitie sily na jeho získanie. Ostrov, ktorý ašpiruje na získanie nezávislosti, má pre Spojené štáty dôležitý geostrategický význam, preto tam majú i vojenskú základňu.



V marcových grónskych parlamentných voľbách však skončila politická strana, ktorá preferuje užšie vzťahy s USA, na druhom mieste. Nielsen v apríli povedal, že vyjadrenia amerických predstaviteľov o ostrove boli neúctivé a Grónsko „nikdy nebude kusom pozemku“, ktorý si môže niekto kúpiť.