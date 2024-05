Macron pricestoval do Novej Kaledónie. Verí, že tam zavládne mier

Nouméa 23. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v noci na štvrtok pricestoval do nepokojmi zasiahnutej Novej Kaledónie. Vyjadril nádej, že na toto francúzske tichomorské územie sa čo najskôr vráti pokoj, mier a bezpečnosť. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Macron má v Novej Kaledónii počas krátkej návštevy naplánované stretnutia s tamojšími politickými a obchodnými lídrami s cieľom ukončiť nepokoje, ktoré už vyše týždňa sužujú toto francúzske zámorské územie a vyžiadali si šesť obetí.



Nepokoje vypukli pre ústavný návrh zákona, ktorým sa menia pravidlá regionálnych volieb: právo voliť získajú všetci pôvodní obyvatelia, ale aj obyvatelia súostrovia s najmenej desaťročným pobytom v Novej Kaledónii.



Od revízie ústavy z roku 2007, ktorá vyplýva z dohody medzi Nouméou a Parížom z roku 1998, môžu v provinčných voľbách voliť len ľudia zapísaní vo volebných zoznamoch pred dátumom tejto dohody. Podľa vlády v Paríži by na základe nového zákona do voličských zoznamov pribudlo asi 25.000 ľudí. Novokaledónske hnutie za nezávislosť však v súvislosti s ústavným zákonom vyjadrilo obavy, že v ňom definované zmeny oslabia politický vplyv domorodých Kanakov.



"Spolu s mojimi ministrami a vládou si želám, aby sme čo najskôr dosiahli návrat k mieru, pokoju a bezpečnosti," povedal francúzsky prezident po prílete. Novú Kaledóniu naposledy navštívili vlani v júli, zástupcovia Kanakov vtedy jeho návštevu bojkotovali.



Macron uviedol, že francúzske bezpečnostné zložky zostanú v Novej Kaledónii tak dlho, ako to bude potrebné. Dodal, že výnimočný stav, ktorý platí na tomto zámorskom území od minulého týždňa, by sa nemal predlžovať.



Nová Kaledónia je od polovice 19. storočia francúzskym zámorským územím. Názory na to, či by mali ostrovy zostať súčasťou Francúzska, alebo byť autonómne či nezávislé, rozdeľujú tamojšie obyvateľstvo - zhruba podľa etnických línií.