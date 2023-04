Macron pricestoval do Pekingu na trojdňovú štátnu návštevu Číny

Peking 5. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval v stredu na trojdňovú návštevu Číny, počas ktorej sa stretne so prezidentom Si Ťin-pchingom. TASR informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.



Macron dúfa, že sa mu podarí odradiť Čínu od podpory ruskej agresie na Ukrajine a zároveň zlepšiť vzťahy s týmto kľúčovým obchodným partnerom Paríža.



Počas rozhovorov so Si Ťin-pchingom sa bude snažiť zaujať pevný postoj voči Ukrajine a ponúknuť "inú cestu" ako priamy konfrontačný tón, ktorý často zaznieva z Washingtonu, povedal novinárom pred cestou predstaviteľ Macronovho úradu.



Medzi ciele návštevy patrí zachovanie a vyváženie obchodných vzťahov Číny s Európou a ochrana francúzskych záujmov v ázijsko-pacifickom regióne, kde má zámorské územia vrátane vojenských zariadení.



Macron pred návštevou telefonicky diskutoval o ceste a podpore Ukrajiny s americkým prezidentom Joeom Bidenom, oznámil Biely dom. Podľa francúzskeho diplomatického zdroja obaja lídri chcú, aby Čína pomohla "urýchliť" hľadanie riešenia vojnovej situácie na Ukrajine.



Pred štvrtkovými rozhovormi s čínskymi lídrami a účasťou na štátnej večeri sa má Macron stretnúť s francúzskymi obyvateľmi Pekingu. V piatok pocestuje do mesta Kuang-čou na juhu Číny, kde sa stretne so študentami.



Sprevádza ho delegácia vrcholových politikov, podnikateľov a celebrít vrátane hudobníka Jeana-Michela Jarrea.



Tento týždeň navštívi Čínu aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá sa v pondelok stretla s Macronom v Paríži, aby koordinovala prípravy. Vo svojom minulotýždňovom prejave varovala Peking pred priamou podporou vojny na Ukrajine. Zároveň vylúčila, že by sa EÚ "odlúčila" od Číny.