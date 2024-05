Macron pricestoval na štátnu návštevu Nemecka

Berlín 26. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu pricestoval na trojdňovú štátnu návštevu Nemecka, ktorá je zároveň prvou zo strany francúzskej hlavy štátu za uplynulých 24 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Štátna návšteva sa pôvodne mala konať už vlani v júli, pre nepokoje a protesty vo Francúzsku ju na poslednú chvíľu zrušili. Hoci Macron Nemecko navštevuje pomerme často, štátna návšteva so súvisiacou okázalosťou sa naposledy uskutočnila v roku 2000, keď bol francúzskym prezidentom Jacques Chirac.



Macrona spolu s jeho manželkou Brigitte hostí nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. V nedeľu večer je na pláne štátny banket, ktorý Steinmeier organizuje vo svojom prezidentskom sídle - v berlínskom paláci Bellevue.



Obaja prezidenti v pondelok spolu vycestujú do východonemeckého mesta Drážďany, kde Macron vystúpi s prejavom na hudobnom festivale. V utorok sa presunie do mesta Münster na západe Nemecka. Neskôr počas dňa je na programe stretnutie Macrona so Scholzom na zámku Meseberg pri Berlíne, na ktorom sa zúčastnia aj francúzski a nemeckí ministri.



"Francúzsko-nemecké vzťahy, ktoré sú také dôležité pre európsku stabilitu, boli dlho predovšetkým vzťahom so západným Nemeckom. Tak je to do veľkej miery aj dnes. Emmanuel Macron má však ambíciu to zmeniť," poznamenal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung v súvislosti s plánovanou návštevou Macrona na východe Nemecka.



Návšteva francúzskeho prezidenta sa koná v čase, keď Nemecko oslavuje 75. výročie svojej ústavy po druhej svetovej vojne. Francúzsko si zase v 6. júna pripomenie 80 rokov od vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii, ktoré značí začiatok konca dominancie nacistického Nemecka v západnej Európe.



Podľa agentúry AFP sa bude návšteva snažiť zdôrazniť historickú dôležitosť vzťahu Francúzska a Nemecka, kľúčových členov Európskej únie a jej najväčších ekonomík, ktoré sú vnímané ako motory európskej integrácie aj napriek častým rozdielnym politikám a postojom v rôznych otázkach.



To bolo zjavné napríklad v prípade, keď Macron odmietol vylúčiť vyslanie vojakov na Ukrajinu napadnutou ruskými silami. Berlín sa od jeho výrokov dištancoval a nemeckí predstavitelia sú vraj podľa AFP občas znepokojení Macronovým často teatrálnym štýlom zahraničnej politiky.