< sekcia Zahraničie
Macron prijal líderku venezuelskej opozície Machadovú
Autor TASR
Paríž 13. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron prijal v pondelok v Elyzejskom paláci líderku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú. Informoval o tom v príspevku na sieti X. Uviedol v ňom, že s Machadovou diskutovali o jej oddanosti slobode a prechode Venezuely k demokracii, ktorý by mal byť pokojný a rešpektovať vôľu venezuelského ľudu, píše TASR.
Machadová sa od svojho odchodu z Venezuely v decembri 2025, keď si v Osle prevzala Nobelovu cenu za mier, zdržiava v zahraničí a v súčasnosti navštevuje viaceré európske krajiny. Túto sobotu sa podľa vlastného vyjadrenia zúčastní na zhromaždení na madridskom námestí Puerta del Sol.
Vo Venezuele proti Machadovej naďalej vedú vyšetrovanie. Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová uviedla, že opozičná líderka by sa mala „zodpovedať“ za podporu vojenskej operácie Spojených štátov proti Venezuele.
Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez v rozhovore pre španielsky denník El País cez víkend povedal, že trestný čin v podobe výzvy na zahraničnú intervenciu vo Venezuele nie je zahrnutý v nedávno prijatom zákone o amnestii. Rodríguez zároveň odmietol špekulovať, či by Machadovú po návrate do vlasti zatkli.
Zákon o amnestii by mal vo Venezuele viesť k oslobodeniu všetkých osôb uväznených v súvislosti s neúspešným prevratom proti bývalému prezidentovi Hugovi Chávezovi v roku 2002 a rôznymi vlnami protivládnych protestov v rokoch 2004 až 2024, ako aj za kritické príspevky zverejnené na sociálnych sieťach.
Machadová v súvislosti s prijatým zákonom obvinila vládu v Caracase zo „selektívneho uplatňovania spravodlivosti“ a vyzvala na prepustenie všetkých politických väzňov.
Zákon o udelení milosti kritizovali aj experti z Organizácie Spojených národov, podľa ktorých je schválená legislatíva neúplná a netransparentná.
