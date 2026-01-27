< sekcia Zahraničie
Macron prijme lídrov Dánska a Grónska, predtým sa stretnú aj s Merzom
Stretnutie sa koná len niekoľko dní po tom, čo americký prezident Donald Trump ustúpil od hrozieb anektovaním Grónska.
Autor TASR
Paríž 27. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu v Paríži prijme lídrov Dánska a Grónska. Absolvujú spolu „pracovný obed“, oznámil v utorok Elyzejský palác. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Macron počas avizovanej schôdzky „opätovne potvrdí európsku solidaritu a podporu Francúzska pre Dánsko, Grónsko, ich zvrchovanosť a územnú celistvosť“, dodal prezidentský úrad.
Stretnutie sa koná len niekoľko dní po tom, čo americký prezident Donald Trump ustúpil od hrozieb anektovaním Grónska, strategicky bohatého arktického ostrova, ktorý je autonómnym územím Dánska.
Dánska premiérka Mette Frederiksonová a predseda grónskej vlády Jens-Frederik Nielsen sa ešte v utorok stretnú v Berlíne aj s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom, informuje Reuters. Ako dodáva agentúra, Trumpove požiadavky na kontrolu nad Grónskom otriasli transatlantickými vzťahmi a urýchlili európske úsilie o zníženie závislosti od Spojených štátov, a to aj napriek tomu, že minulý týždeň stiahol hrozby clami a vylúčil obsadenie Grónska silou.
Macron počas avizovanej schôdzky „opätovne potvrdí európsku solidaritu a podporu Francúzska pre Dánsko, Grónsko, ich zvrchovanosť a územnú celistvosť“, dodal prezidentský úrad.
Stretnutie sa koná len niekoľko dní po tom, čo americký prezident Donald Trump ustúpil od hrozieb anektovaním Grónska, strategicky bohatého arktického ostrova, ktorý je autonómnym územím Dánska.
Dánska premiérka Mette Frederiksonová a predseda grónskej vlády Jens-Frederik Nielsen sa ešte v utorok stretnú v Berlíne aj s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom, informuje Reuters. Ako dodáva agentúra, Trumpove požiadavky na kontrolu nad Grónskom otriasli transatlantickými vzťahmi a urýchlili európske úsilie o zníženie závislosti od Spojených štátov, a to aj napriek tomu, že minulý týždeň stiahol hrozby clami a vylúčil obsadenie Grónska silou.