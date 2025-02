Macron: Prímerie na Ukrajine by mohlo nastať v najbližších týždňoch

Washington 25. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok po stretnutí so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vo Washingtone vyhlásil, že k prímeriu vo vojne na Ukrajine by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch. Podľa francúzskeho lídra prebiehajú konkrétne rozhovory o pláne na dosiahnutie trvalého mieru, na ktorom sa bude podieľať aj Ukrajina, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.



Trump po stretnutí taktiež vyjadril presvedčenie, že vojna by sa mohla skončiť do "niekoľkých týždňov". Francúzsky prezident však zdôraznil, že prípadný dohodnutý mier nemôže znamenať kapituláciu Ukrajiny.



Macron dúfa v zapojenie USA do zabezpečenia akéhokoľvek mierového riešenia na Ukrajine, no zdôraznil jeho postoj, že Kyjev by mal byť súčasťou rozhovorov o ukončení vojny. Trumpovi tiež prisľúbil, že Európa je pripravená zvýšiť výdavky na svoju obranu.



Obaja lídri diskutovali aj o obchode, pretože Donald Trump od nástupu do funkcie hrozí uvalením ciel na dovoz z Európskej únie, Číny, Kanady či Mexika.



Macron počas tlačovej konferencii vyzval Trumpa na "spravodlivú hospodársku súťaž" a poznamenal, že americké a európske ekonomiky sú hlboko prepojené. Naliehal tiež na zvýšenie investícií na oboch stranách.



Neskôr v rozhovore pre televíziu Fox News Macron kritizoval plány Trumpovej administratívy zaviesť clá na viacerých frontoch. "No tak. Nemôžete viesť obchodnú vojnu s Čínou a Európou zároveň," povedal Macron. Dúfa, že amerického kolegu o tom počas osobného rozhovoru presvedčil.



Macron sa stretol s Trumpom počas jeho druhého funkčného obdobia ako prvý európsky líder. Obaja prezidenti sa spolu zúčastnili na videokonferencii s lídrami G7. Francúzsky prezident bol so stretnutím spokojný a označil ho za "veľmi dobré (a) veľmi priateľské".





Trump: Moja administratíva sa zásadne rozchádza s minulou zahraničnou politikou





Prezident USA Donald Trump v pondelok vyhlásil, že sa "zásadne rozchádza" s tradičnou zahraničnou politikou USA, ktorú označil za "veľmi hlúpu". Uviedol to na tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý vyhlásil, že mier na Ukrajine nemôže znamenať kapituláciu Ukrajiny a varoval pred svetom, v ktorom víťazí právo silnejšieho. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Moja administratíva sa zásadne rozchádza s hodnotami zahraničnej politiky minulej administratívy a úprimne povedané, aj s minulosťou. Kandidoval som proti veľmi hlúpemu zahraničnopolitickému establišmentu," povedal Trump.



AFP pripomína, že Trump minulý týždeň v ostrom kontraste s prístupom minulej administratívy prezidenta Joea Bidena obnovil kontakty s Ruskom, s ktorým chce rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Kritizoval aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého označil za "diktátora" a Ukrajinu obvinil z vypuknutia vojny.



Macron, ktorý Trumpa navštívil ako prvý európsky líder v pondelok vyhlásil, že "mier nemôže znamenať kapituláciu Ukrajiny, ktorá v v uplynulých rokoch bojovala za svoju nezávislosť a suverenitu, ale aj za našu kolektívnu bezpečnosť."



"Myslím, že nikto v tejto miestnosti nechce žiť vo svete, kde platí právo najsilnejšieho a medzinárodné hranice môžu byť narušené zo dňa na deň," dodal francúzsky prezident.