Macron prišiel na Ukrajinu, bude rokovať so Zelenským

Kyjev 8. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dorazil do Kyjeva, kde sa v utorok stretne so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. TASR informuje na základe správy agentúry TASS.



Macron do Kyjeva pricestoval z Moskvy, kde v pondelok rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o situácii týkajúcej sa Ukrajiny.



Ukrajinská spravodajská televízia Ukrajina-24 informovala, že Macron priletel na kyjevské medzinárodné letisko Boryspiľ. Odtiaľ zamieril do Marijinskeho paláca, v ktorom sa uskutoční jeho stretnutie so Zelenským. Spolu s Macronom prišiel do Kyjeva aj Francúzky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



Podľa Macrona je hlavným cieľom jeho návštevy nájdenie politického východiska z krízy, uvádza TASS. Šéf Elyzejského paláca sa pritom viackrát vyjadril, že je nevyhnutné deeskalovať situáciu a nájsť politické riešenie pre konflikt na Donbase.



Na pondelkovej tlačovej konferencii s Putinom, ktorá sa uskutočnila po ich spoločnom rokovaní, Macron sľúbil, že sa v Kyjeve bude zaoberať aj otázkou dodržiavania minských dohôd. Francúzsky prezident okrem toho prisľúbil, že Zelenskému priblíži aj hlavné body rokovania s Moskvou o bezpečnostných zárukách a zabezpečenia stability v Európe.



Po ukončení rokovaní s ukrajinským kolegom plánuje Macron opäť telefonovať ruskému prezidentovi, s ktorým si podľa agentúry TASS opäť vymení názory.



Macronova návšteva Kyjeva je prvá oficiálna návšteva francúzskeho prezidenta na Ukrajine od roku 1998, keď túto krajinu navštívil Jacques Chirac, pripomína TASS.