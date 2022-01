Macron: Neočkovaných Francúzov budem trápiť až do konca

Paríž 5. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval svojich krajanov, ktorí sa ešte nezaočkovali proti koronavírusu, že im spôsobí komplikácie tým, že budú mať obmedzený prístup k dôležitým spoločenským aktivitám. Informovala o tom v noci na stredu agentúra AFP.



"Pokiaľ ide o nezaočkovaných ľudí, naozaj ich chcem naštvať. A tak v tom budeme pokračovať až do konca. Taká je stratégia," povedal Macron v rozhovore pre denník Le Parisien zverejnenom v utorok neskoro večer. Dodal, že to znamená "čo najviac im obmedziť prístup k spoločenským aktivitám".



Francúzska vláda signalizovala v boji proti koronavírusu zámer zaviesť v polovici januára drastické obmedzenia pre nezaočkovaných ľudí. Na základe vládnych návrhov majú nezaočkovaní ľudia stratiť možnosť vstupu do reštaurácií, barov a diaľkovej dopravy.



"Nepošlem (nezaočkovaných) do väzenia, nebudem ich očkovať nasilu. A tak musíme týmto ľuďom povedať: od 15. januára už nebudete môcť chodiť do reštaurácie, nebudete môcť ísť si sadnúť na kávu, nebudete môcť ísť do divadla či do kina," povedal Macron.



Prezidentove vyjadrenia okamžite vyvolali kritiku jeho odporcov. "Emmanuel Macron hovorí, že sa naučil milovať Francúzov, no zdá sa, že nimi obzvlášť rád opovrhuje. Môžeme podporovať očkovanie bez toho, aby sme niekoho urážali alebo hnali k radikalizácii," povedal líder opozičných Republikánov v Senáte Bruno Retailleau.



Macron vo svojom prvom tohtoročnom rozhovore tiež uviedol, že sa chce v apríli uchádzať o znovuzvolenie do prezidentskej funkcie, ale svoje konečné rozhodnutie oznámi, až keď si bude istý.



Macron totiž ešte oficiálne kandidatúru neoznámil. Podľa Le Parisien predmetné prezidentovo vyjadrenie je dosiaľ najjasnejším náznakom, že sa bude uchádzať o znovuzvolenie.