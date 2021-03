Macron prisľúbil zrýchlenie tempa očkovania vo Francúzsku

Valenciennes 23. marca (TASR) - Francúzsko by malo očkovať "ráno, na poludnie a večer", vyhlásil v utorok prezident Emmanuel Macron. Francúzsky líder totiž čelí kritike, že tempo očkovania proti koronavírusu je v jeho krajine príliš pomalé, píše tlačová agentúra AFP.



"Od apríla meníme tempo," povedal Macron počas návštevy vakcinačného centra v severofrancúzskom meste Valenciennes. Dodal, že pokiaľ ide o očkovanie, nemali by byť "žiadne víkendy ani dni voľna".



Francúzsko v súčasnosti zažíva tretiu vlnu pandémie, ale v počte zaočkovaných ľudí zaostáva za mnohými západnými krajinami.



Vo Francúzsku podali už približne 8,8 milióna dávok, ale napríklad v Británii ich vpichli vyše 30 miliónov a v Nemecku takmer 11 miliónov.



Hoci kampaň očkovania sa v posledných týždňoch zrýchlila, nedokáže držať krok s nárastom nových prípadov nákazy, ktorý donútil vládu zaviesť od minulého týždňa čiastočný lockdown pre tretinu obyvateľstva krajiny.



Minister zdravotníctva Olivier Véran v pondelok oznámil, že francúzska armáda zriadi 35 centier hromadného očkovania.



Až doteraz sa Francúzsko spoliehalo na miestne sály, nemocnice, ordinácie lekárov a lekárne, pričom USA, Británia a niekoľko ďalších krajín využívajú na hromadné očkovanie aj štadióny, píše AFP.



Vláda sa sťažuje, že jej boj proti pandémii brzdí meškanie a nedostatok dodávok vakcín, predovšetkým tej od firmy AstraZeneca.



Európske vlády sú nahnevané, pretože táto britsko-švédska spoločnosť úplne rešpektuje zmluvu so Spojeným kráľovstvom, ale nedodržiava dodávky do Európskej únie.



Macron v utorok prisľúbil, že bude ďalej vyvíjať na túto spoločnosť "veľmi silný tlak", aby zaistil, že si bude ctiť svoje záväzky vyplývajúce z dohody s EÚ.



Do ďalších prezidentských volieb zostáva vyše 12 mesiacov a Macron sa bude podľa očakávania uchádzať o druhé funkčné obdobie, pričom pre jeho šance bude dôležité dobré zvládnutie súčasnej zdravotnej krízy.



Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Francúzi sú čoraz viac unavení z lockdownov, a preto sa Macron celé týždne pokúšal vyhnúť nariadeniu, aby Francúzi už tretíkrát zostali doma.



Nemocnice v niekoľkých oblastiach krajiny sa však zasa začali zapĺňať pacientmi a tak vláda minulý týždeň oznámila mesačný obmedzený lockdown pre Paríž a niekoľko ďalších regiónov. V nich musia byť zatvorené obchody predávajúce iný ako nevyhnutný tovar a spolčovanie ľudí je tiež zakázané - školy však zostávajú otvorené a dovolené je aj vonkajšie športovanie do vzdialenosti desať kilometrov od bydliska.