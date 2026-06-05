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Macron privítal list od Zelenského o priamych rokovaniach s Putinom
Zelenskyj vo štvrtok poslal Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie.
Autor TASR
Podgorica 5. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok privítal výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priame rokovania s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom a uviedol, že nastal čas obnoviť dialóg s Moskvou. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Verím, že teraz je na Ukrajine a Rusku, aby dosiahli prímerie a vypracovali mierový plán. Práve Európania môžu v tomto smere pomôcť,“ povedal Macron na summite lídrov Európskej únie a krajín západného Balkánu v Čiernej Hore.
„Máme tiež veľký záujem o vytvorenie rámca pre rokovania a dialóg s Ruskom o otázkach spoločného záujmu... Ide najmä o našu bezpečnosť, naše budúce susedské vzťahy a, samozrejme, aj o ochranu záujmov Ukrajiny,“ povedal Macron.
Zelenskyj vo štvrtok poslal Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v neutrálnej krajine, pričom uviedol Švajčiarsko, Turecko alebo štáty arabského sveta. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny. Kremeľ na to reagoval s tým, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve, keď sa chce stretnúť s Putinom.
Francúzsky prezident označil list za „dobrú iniciatívu“ a informoval, že sa v najbližších dňoch stretne so Zelenským. Zároveň oznámil, že na oslavy štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily 14. júla pozval do Paríža západné krajiny zapojené do takzvanej „koalície ochotných“, ktorá má podporiť prípadnú dohodu o prímerí.
EÚ a Nemecko tiež privítali Zelenského výzvu na priame rokovania s šéfom Kremľa. „Vítame výzvu prezidenta Zelenského na priame rokovania, ako aj výzvu na prímerie. Z našej strany opätovne zdôrazňujeme, že Ukrajina chce mier a Európa chce mier,“ uviedla hovorkyňa EÚ Anitta Hipperová.
„Verím, že teraz je na Ukrajine a Rusku, aby dosiahli prímerie a vypracovali mierový plán. Práve Európania môžu v tomto smere pomôcť,“ povedal Macron na summite lídrov Európskej únie a krajín západného Balkánu v Čiernej Hore.
„Máme tiež veľký záujem o vytvorenie rámca pre rokovania a dialóg s Ruskom o otázkach spoločného záujmu... Ide najmä o našu bezpečnosť, naše budúce susedské vzťahy a, samozrejme, aj o ochranu záujmov Ukrajiny,“ povedal Macron.
Zelenskyj vo štvrtok poslal Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v neutrálnej krajine, pričom uviedol Švajčiarsko, Turecko alebo štáty arabského sveta. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny. Kremeľ na to reagoval s tým, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve, keď sa chce stretnúť s Putinom.
Francúzsky prezident označil list za „dobrú iniciatívu“ a informoval, že sa v najbližších dňoch stretne so Zelenským. Zároveň oznámil, že na oslavy štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily 14. júla pozval do Paríža západné krajiny zapojené do takzvanej „koalície ochotných“, ktorá má podporiť prípadnú dohodu o prímerí.
EÚ a Nemecko tiež privítali Zelenského výzvu na priame rokovania s šéfom Kremľa. „Vítame výzvu prezidenta Zelenského na priame rokovania, ako aj výzvu na prímerie. Z našej strany opätovne zdôrazňujeme, že Ukrajina chce mier a Európa chce mier,“ uviedla hovorkyňa EÚ Anitta Hipperová.