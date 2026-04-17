Macron privítal prímerie v Libanone a vyzval na jeho dodržiavanie

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Prímerie v Libanone oznámil americký prezident Donald Trump vo štvrtok po týždňoch bojov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh.

Autor TASR
Paríž 17. apríla (TASR) - Francúzky prezident Emmanuel Macron v piatok privítal prímerie medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré o polnoci oficiálne vstúpilo do platnosti. Vyjadril však znepokojenie, že pokoj zbraní už mohol byť narušený pokračujúcimi vojenskými operáciami. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

„Vyzývam k zaisteniu bezpečnosti civilistov na oboch stranách hranice medzi Libanonom a Izraelom,“ uviedol Macron na sociálnej sieti X. „Hizballáh musí zložiť zbrane. Izrael musí rešpektovať libanonskú suverenitu a ukončiť vojnu,“ zdôraznil.

Prímerie v Libanone oznámil americký prezident Donald Trump vo štvrtok po týždňoch bojov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. V platnosti by malo byť zatiaľ desať dní.

Libanonská armáda vzápätí v noci na piatok obvinila Izrael z porušenia prímeria. Izraelské ozbrojené sily podľa nej aj po polnoci opakovane ostreľovali viaceré dediny na juhu krajiny.
