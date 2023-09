Macron privítal v Paríži nemeckého prezidenta Steinmeiera

Paríž 1. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron takmer dva mesiace po zrušení svojej štátnej návštevy v Nemecku prijal vo štvrtok v Paríži nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Steinmeier prišiel na večeru do Elyzejského paláca.



Podľa úradu nemeckého prezidenta Macron pozval Steinmeiera na diskusiu o francúzsko-nemeckých vzťahoch a európskych záležitostiach, ktorá mala prebehnúť už na štátnej návšteve v Nemecku.



Táto návšteva sa mala konať začiatkom júla so zastávkami v meste Ludwigsburg v juhozápadnej nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko a tiež v Berlíne a Drážďanoch.



Macron ju však narýchlo zrušil pre nepokoje vo Francúzsku po smrti mladíka počas kontroly dopravnej polície.



Bola by to prvá štátna návšteva francúzskeho prezidenta v Nemecku po 23 rokoch. Obe strany sa vtedy navzájom ubezpečili, že návšteva sa uskutoční čo najskôr.



Steinmeiera sprevádzala v Paríži jeho manželka Elke Büdenbenderová.



Na večerných rozhovoroch sa zúčastnila aj Macronova manželka Brigitte. Ona tiež mala prísť do Nemecka začiatkom júla.



Okrem toho sú na jeseň naplánované konzultácie vlád Francúzska a Nemecka a budú sa konať v severonemeckom meste Hamburg.