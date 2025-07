Macron prvýkrát od roku 2022 telefonoval s Putinom

Paríž/Moskva 1. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok po prvýkrát od roku 2022 telefonoval s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom. Okrem vojny na Ukrajine hovorili aj o vývoji na Blízkom východe a iránsko-izraelskom konflikte. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a TASS.



Prezidenti spolu hovorili v septembri 2022, viac ako pol roka po začiatku celoplošnej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári. Utorňajší telefonát podľa Elyzejského paláca trval viac ako dve hodiny.



Macron v rozhovore „zdôraznil neochvejnú podporu Francúzska zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny“ a „vyzval na čo najskoršie uzavretie prímeria a začatie rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom o stabilnom a trvalom urovnaní konfliktu“, uviedol Elyzejský palác. Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že prezidenti si budú o tejto otázke aj naďalej vymieňať názory.



Šéf Kremľa Macronovi povedal, že za konflikt sú zodpovedné západné štáty, ktoré ignorovali bezpečnostné záujmy Ruska a na Ukrajine roky vytvárali „protiruské zázemie“. Akákoľvek mierová dohoda by podľa Putina mala byť „komplexná a dlhodobá, mala by odstrániť základné príčiny ukrajinskej krízy a vychádzať z nových územných skutočností“.



Okrem Ukrajiny sa prezidenti venovali aktuálnej situácii na Blízkom východe a nedávnym úderom Spojených štátov na iránske nukleárne zariadenia. Obaja prezidenti sa zhodli, že konflikty v regióne by sa mali riešiť diplomatickou cestou a že Irán má právo na mierový jadrový program v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní.



Podľa Kremľa sa dohodli, že budú pokračovať vo vzájomnej komunikácii s cieľom potencionálne koordinovať svoje prístupy k urovnaniu situácie na Blízkom východe.