Macron: Putin urobil obrovskú chybu, keď odstúpil od obilnej dohody

Brusel 18. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok upozornil Rusko, že prezident Vladimir Putin urobil veľkú chybu, keď odstúpil od dohody na ochranu transportu obilia cez Čierne more do sveta. Informovala o tom tlačová agentúra AFP, uvádza TASR.



Macron po summite európskych, latinskoamerických a karibských lídrov v Bruseli povedal, že krajiny odkázané na ukrajinské a ruské obilie zistia, že Rusku sa nedá dôverovať.



"Rozhodol sa urobiť z potravín zbraň a myslím si, že je to obrovská chyba," dodal Macron.



Rusko v pondelok odmietlo predĺžiť dohodu vyjednanú OSN a Tureckom, ktorá umožňovala aj počas vojny Ruska proti Ukrajine bezpečnú plavbu lodí s nákladom obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov ďalej do sveta.



Putinov krok môže pripraviť o potraviny obyvateľov v mnohých chudobných krajinách, ktoré sú závislé od dovozu obilia a ktoré majú už aj tak obmedzené dodávky potravín, vysvetľuje AFP.



"Myslím na blízkovýchodné, africké a dokonca ázijské krajiny, ktoré sú veľmi závislé od tejto dohody," povedal Macron po anglicky.



"Myslím na ľudí, ktorí ešte majú pochybnosti týkajúce sa úprimnosti prezidenta Putina a jeho oddanosti spoločnému dobru. Podľa mňa je odpoveď veľmi jasná," vyhlásil francúzsky prezident.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ešte koncom júna ubezpečil chudobné krajiny, že v prípade nepredĺženia dohody môžu rátať s ruským obilím, ktoré podľa neho dostanú zadarmo.