Macron: Reakcia Izraela na útok Hamasu musí byť silná, no spravodlivá

Paríž 12. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval vo štvrtok Izrael na silnú, no spravodlivú odpoveď na útok palestínskeho militantného hnutia Hamas a zároveň odsúdil slepú, vražednú nenávisť a krutosť palestínskych militantov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.



"Hamas použil plán, ktorý je svojím rozsahom, barbarstvom a počtom ľudských obetí bezprecedentný," povedal Macron v príhovore venovanom francúzskemu ľudu k sobotňajšiemu útoku Hamasu na Izrael. Izrael má podľa neho právo sa brániť, a to aj elimináciou teroristických skupín vrátane Hamasu. Môže tak robiť aj cielenými akciami, no musí dbať na zachovanie civilného obyvateľstva. "Jediná odpoveď na terorizmus je tá, ktorá je... silná, no férová," vyhlásil Macron.



Zároveň prisľúbil, že Francúzsko spraví všetko pre to, aby zaistilo prepustenie desiatok zajatcov, ktorých zadržiava Hamas.



Najmenej 13 občanov Francúzska pritom už zahynulo pri útokoch Hamasu a ďalších 17 vrátane niekoľkých detí je nezvestných, povedal Macron. "Bezpochyby sú niektorí držaní ako zajatci," dodal.



Francúzsko je pritom podľa Macrona aj naďalej zaviazané riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu vo forme vzniku dvoch štátov. "Nemôžeme sa v tomto regióne zmieriť s nekonečnou vojnou. Boj proti terorizmu nemôže nahradiť hľadanie mieru. Podmienky trvalého mieru sú známe," povedal šéf Elyzejského paláca.



Dodal tiež, že vzhľadom na napätú situáciu francúzska polícia posilní ochranu náboženských a kultúrnych zariadení vo Francúzsku. Vláda pritom vo štvrtok už zakázala propalestínske demonštrácie.



"Tí, ktorí si mýlia palestínsku otázku a obhajobu terorizmu, sa dopúšťajú výraznej morálnej, politickej a strategickej chyby," vyhlásil Macron.



Francúzska protiteroristická prokuratúra vo štvrtok oznámila, že začala vyšetrovanie útoku Hamasu na Izrael.



Hamas spustil nečakaný útok na Izrael v sobotu. Jeho útoky na území Izraela si vyžiadali už najmenej 1300 obetí na životoch, pričom militanti zajali v sobotu aj približne 150 rukojemníkov.



Izrael reagoval odvetnými leteckými útokmi na pásmo Gazy a prerušil tam dodávky vody, potravín, liekov a elektriny. Palestínske úrady hlásia vyše 1500 mŕtvych a tisíce zranených.