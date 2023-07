Macron robil zmeny vo vláde, vymenil ministra školstva

Paríž 20. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok uskutočnil rekonštrukciu svojej vlády. Najvýraznejšia zmena nastala na poste ministra školstva, ktorý zastával Pap Ndiaye. TASR správu prevzala z agentúry AFP odvolávajúcej sa na vládne zdroje.



Poradcovia a ministri sa už podľa AFP dlho dohadovali, či by Macron nemal urobiť zásadné zmeny v kabinete, čím by signalizoval nový začiatok po sérií kríz od svojho vlaňajšieho znovuzvolenia.



Historika a odborníka na rasovú problematiku Ndiayeho, prvého francúzskeho ministra školstva tmavej pleti, nahradil 34-ročný bývalý hovorca vlády Gabriel Attal. Ďalšie zmeny sa udiali v rezortoch zdravotníctva, bývania a sociálnych vecí.



Odvolaná bola aj Marléne Schiappová, ktorá mala na ministerstve vnútra na starosti problematiku občianstva. Schiappová vyvolala nedávno kontroverziu aj tým, že v čase protestov proti dôchodkovej reforme pózovala pre titulnú stranu magazínu Playboy.



Na poste predsedníčky vlády sa Macron rozhodol ponechať Élisabeth Bornovú, čo kritizovala opozícia. Macron tento svoj krok zdôvodnil aj snahou o zachovanie stability.



Až do pondelka večera, keď sa Bornovej osud vyjasnil, sa fámy sústreďovali na to, že Macron vymenuje za jej nástupcu ministra vnútra Géralda Darmanina — aj ako uznanie jeho postupu pri riešení nedávnych nepokojov vyvolaných smrteľným postrelením mladíka policajtom.



Politológ Bruno Cautres povedal, že rekonštrukcia Macronovej vlády "nevyslala silný politický odkaz".



"Ide o zmenu s cieľom zbaviť sa ministrov, ktorí nevykazovali uspokojivé výsledky alebo na svojich postoch nechceli zostať," povedal pre AFP.