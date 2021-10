Macron rokoval s tadžickým prezidentom Rachmonom o Afganistane

Paríž 13. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu v Elyzejskom paláci rokoval so svojím tadžickým náprotivkom Emomalim Rachmonom, pričom tejto stredoázijskej krajine, ktorá sa vyrovnáva s následkami prevzatia moci Talibanom v susednom Afganistane, prisľúbil pomoc.



Pozvanie Rachmona na rozhovory do Paríža odzrkadľuje význam úlohy, ktorú podľa Francúzska môžu zohrávať regionálne krajiny pri riešení afganskej krízy, informovala tlačová agentúra AFP.



"Budeme hovoriť s prezidentom o pomoci, ktorú môže Francúzsko poskytnúť Tadžikistanu s cieľom stabilizovať situáciu v Afganistane," vyhlásil Macron pred začiatkom rokovania.



Tadžikistan zdieľa s Afganistanom dlhú hranicu. Afganistan je opäť ovládaný fundamentalistickým hnutím Taliban od polovice augusta, keď sa islamisti zmocnili hlavného mesta Kábul a zosadili prozápadnú vládu. Tadžikistan vyjadril voči Talibanu odpor, najmä pre jeho drakonické zaobchádzanie so ženami.



Rachmon - pri moci od roku 1992 - dlhodobo zakladá svoju regionálnu reputáciu na tom, že pôsobí ako hrádza proti radikálnemu islamu, pričom vo vlastnej krajine zaobchádza s islamskými hnutiami spôsobom, ktorý vyvoláva medzi aktivistami znepokojenie.



"Vítame vašu úlohu, odhodlanie a požiadavku, aby zmeny v danom regióne boli faktormi maximálnej stability. V otázke teroristických skupín a pri hodnotách, ktoré bránime - najmä pokiaľ ide o dôstojnosť žien -, sa nesmie pristupovať k žiadnym kompromisom," povedal Macron svojmu tadžickému hosťovi.



Rachmon opätoval jeho kompliment vyhlásením, že Tadžikistan vníma Francúzsko ako "spoľahlivého partnera" v Európe.



Zatiaľ čo ostatné susedné krajiny vrátane Uzbekistanu si s Talibanom vybudovali vzťahy už dávno, tadžickí predstavitelia odmietajú spolupracovať s týmto radikálnym hnutím.



Rachmon poukazuje na kumuláciu "teroristických skupín" na tadžickej južnej hranici a udelil posmrtné vyznamenanie afganskému bojovníkovi proti Talibanu Ahmadovi Šáhovi Masúdovi, ktorý bol tadžického pôvodu. Zavraždili ho v roku 2001.