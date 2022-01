Macron: Rozhovory o jadrovej dohode s Iránom je potrebné urýchliť

Paríž 30. januára (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron v telefonáte s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím zdôraznil "potrebu urýchliť" snahy o pokrok na rokovaniach o tzv. jadrovej dohode s Teheránom. Oznámil to v nedeľu Macronov úrad, informuje agentúra AFP.



Telefonický rozhovor prezidentov sa konal v sobotu, deň po oznámení, že najnovšie kolo rokovaní o jadrovej dohode vo Viedni prerušili s cieľom poskytnúť účastníkom čas na konzultácie. Koordinátor EÚ, ktorá rozhovory sprostredkúva, súčasne vyzval na "politické rozhodnutia", ktoré by prelomili patovú situáciu.



Diplomati svetových veľmocí a Iránu sa stretávajú v rakúskej metropole v úsilí o oživenie dohody z roku 2015, ktorú Teherán pôvodne uzavrel so Spojenými štátmi, Britániou, Čínou, Francúzskom, Ruskom a Nemeckom.



"Prezident republiky potvrdil svoje presvedčenie, že diplomatické riešenie je možné a nutné, a zdôraznil, že prípadná dohoda si bude vyžadovať jasné a dostatočné odhodlanie všetkých strán," uviedla kancelária francúzskeho prezidenta.



"Niekoľko mesiacov po obnovení rokovaní vo Viedni (Macron) podčiarkol potrebu urýchlenia s cieľom rýchlo dosiahnuť skutočný pokrok v tomto kontexte," píše sa vo vyhlásení.



Počas "dlhého rozhovoru" s iránskym náprotivkom francúzsky líder tiež uviedol, že Irán musí "preukázať konštruktívny prístup a vrátiť sa k úplnému dodržiavaniu svojich záväzkov".



Irán v jadrovej dohode súhlasil s obmedzením svojho nukleárneho programu výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. Svoje záväzky však postupne prestal plniť po tom, ako USA za vlády prezidenta Donalda Trumpa od tejto dohody v roku 2018 odstúpili a voči islamskej republike znova zaviedli prísne sankčné opatrenia.