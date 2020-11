Macron: Rusko a Turecko šíria protifrancúzsky sentiment v Afrike

Paríž 21. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok obvinil Turecko a Rusko z rozširovania protifrancúzskeho sentimentu v Afrike. Informovala o tom agentúra AFP.



"V rámci tejto témy nesmieme byť naivní. Mnohí ľudia, ktorí rečnia, natáčajú videá a pôsobia vo francúzsky hovoriacich médiách, sú financovaní Ruskom alebo Tureckom," povedal Macron pre africký magazín Jeune Afrique, pričom obvinil Moskvu a Ankaru z využívania trpkých spomienok kontinentu na éru kolonializmu.



Macron ďalej obvinil Turecko z prekrúcania jeho slov o slobode prejavu v súvislosti s vraždou učiteľa Samuela Patyho, ktorého zavraždil terorista za to, že svojej triede ukazoval karikatúry proroka Mohameda.



"Keď som sa rozhodol zaútočiť na radikálny islam, moje slová boli skreslené... Moslimským bratstvom, avšak aj Tureckom, ktoré má schopnosť do veľkej miery ovplyvňovať verejnú mienku, a to aj v subsaharskej Afrike," uviedol Macron.



"Neútočím na Islam, útočím na islamistický terorizmus," zdôraznil francúzsky prezident.



Po sporoch v Sýrii, Líbyi, východnom Stredomorí a Macronovej ostrej rétorike v súvislosti s radikálnym islamom je diplomatické napätie medzi Ankarou a Parížom na mimoriadne vysokej úrovni. Francúzsko vyzvalo na úplne prehodnotenie vzťahov Európskej únie s Tureckom, ktoré si počas prezidentovania Recepa Tayypa Erdogana v ostatných rokoch výrazne posilnilo svoj vplyv v Afrike.