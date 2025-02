Macron: Rusko i Trump tlačia Európu k väčšej samostatnosti

Brusel 3. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyhlásil, že ruská invázia na Ukrajinu a politika amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačia Európu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za vlastnú fyzickú i hospodársku bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Macron sa takto vyjadril pri príchode na neformálny summit lídrov EÚ v Bruseli, kde za účasti generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a britského premiéra Keira Starmera rokujú na tému európskej obrany. Stretnutie podľa Reuters zatienilo tvrdenie Trumpa, že čoskoro uvalí clá aj na dovoz z EÚ, podobne ako predtým na tovar z Kanady, Mexika a Číny.



Macron si myslí, že Trumpova politika je jedným z viacerých faktorov, ktoré tlačia EÚ k tomu, aby sa stala menej závislou od iných. Za momenty "prebudenia" označil vypuknutie pandémie ochorenia COVID-19 a napadnutie Ukrajiny Ruskom vo februári 2022.



"To, čo sa dnes deje práve v tejto chvíli na Ukrajine, aj teraz s voľbami či vyhlásenia novej americkej administratívy prezidenta Trumpa, tlačí Európanov k väčšej jednote, k väčšej aktivite pri reagovaní na témy ich kolektívnej bezpečnosti," povedal. Podľa neho to znamená posilnenie európskeho obranného priemyslu a nákup väčšieho množstva európskych zbraní.



Francúzsky prezident je dlhodobo zástancom myšlienky takzvanej strategickej autonómie Európy. Ostatní lídri EÚ však zdôrazňujú, že chcú naďalej udržiavať silné bezpečnostné partnerstvo so Spojenými štátmi a ďalšími členmi NATO a aj nakupovať americké zbrane.



"Budem sa zasadzovať proti zavedeniu obmedzení na nákup zbraní. Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Vzťahy s USA, Kanadou a Nórskom v oblasti obrany musia zostať na prvom mieste," vyhlásil poľský premiér Donald Tusk.



Nový belgický premiér Bart De Wever takisto pripúšťa, že Európa bola "v otázke obrany trochu lenivá", ale ruský prezident Vladimir Putin ju "prebudil". Zároveň ale podľa svojich slov považuje za potrebné udržiavať vzťahy s USA. "Posilnenie európskej obrany... v rámci partnerstva transatlantickej aliancie je tá správna cesta," povedal.



Hlavy štátov a vlád EÚ v pondelok v Bruseli diskutujú o tom, ako možno posilniť obranné kapacity a získať príslušné finančné prostriedky. Práve debata o financovaní bude podľa diplomatov mimoriadne náročná. Niektorí členovia EÚ vrátane Francúzska a pobaltských štátov sú otvorení možnosti spoločného úveru na tento účel. Nemecko, Holandsko a Rakúsko sú však proti.