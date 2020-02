Macron: Rusko sa bude naďalej snažiť destabilizovať západné demokracie

Mníchov 15. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu v Mníchove varoval, že Rusko sa bude naďalej snažiť "destabilizovať" západné demokracie zasahovaním do cudzích volieb, manipuláciou so sociálnymi sieťami a ďalšími aktivitami kybernetickej vojny. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Myslím si, že Rusko sa bude naďalej snažiť (západné krajiny) destabilizovať, či už prostredníctvom súkromných aktérov, priamo cez svoje agentúry alebo prostredníctvom zástupcov," uviedol Macron na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, pričom Moskvu v tejto oblasti označil za "mimoriadne agresívnu".



Podľa neho európska politika vzdorovania Rusku v posledných rokoch zlyhala a keďže nikto nechce Moskvu priamo konfrontovať, jedinou možnosťou je viesť užší dialóg na vyriešenie rozdielov.



V tejto súvislosti Macron vyjadril presvedčenie, že existuje druhá možnosť, a to obnoviť strategický dialóg, pretože dnes podľa jeho slov "hovoríme stále menej, konflikty sa znásobujú a nedokážeme ich vyriešiť".



Francúzsky prezident taktiež varoval, že Západ sa v posledných rokoch oslabuje, čím reagoval na slová amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea. Ten v Mníchove v sobotu vyhlásil, že správy o smrti transatlantickej aliancie sú "značne prehnané" a Západ podľa neho víťazí.



Macron zároveň dodal, že Francúzsko môže čoskoro objasniť, akým spôsobom môže Európska únia začať prístupové rozhovory s Albánskom a Severným Macedónskom, hoci povedal, že má stále výhrady k ambíciám rozširovania bloku.



"Čakáme na správu (Európskej komisie) zverejnenú v marci...ak sú výsledky pozitívne a bola dosiahnutá dôvera, potom môžeme začať rokovania," povedal Macron na konferencii.