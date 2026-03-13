< sekcia Zahraničie
Macron: Vojna na Blízkom východe nezmierni tlak na Rusko
Autor TASR
Paríž 13. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyhlásil, že Moskva sa mýli, ak si myslí, že vojna na Blízkom východe zmierni tlak na Rusko. Uviedol zároveň, že pozícia Paríža ku konfliktu zostáva „čisto defenzívna“ aj po úmrtí francúzskeho vojaka po iránskom dronovom útoku v Irackom Kurdistane, píše TASR podľa správ agentúry AFP.
„Dnes sa Rusko môže domnievať, že mu vojna v Iráne ponúkne oddych. Mýli sa,“ vyhlásil šéf Elyzejského paláca na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Uviedol tiež, že počas tohtotýždňového stretnutia krajín G7 s partnermi „zdôraznili, že rastúce ceny ropy za žiadnych okolností nesmú viesť k prehodnoteniu sankčnej politiky voči Rusku“.
Macron zároveň vyhlásil, že napriek úmrtiu francúzskeho vojaka v Iraku ostáva pozícia Paríža nezmenená. „Francúzsko zaujíma čisto defenzívnu pozíciu, podporuje svojich spojencov,“ konštatoval, pričom iránsky útok označil za „neprijateľný“.
Macron v piatok nadránom oznámil, že pri útoku v guvernoráte Arbíl v autonómnej oblasti Iracký Kurdistan zomrel jeden francúzsky vojak. Išlo o prvú smrť príslušníka francúzskych síl vo vojne na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára po americko-izraelských útokoch na Irán.
Americký minister financií Scott Bessent vo štvrtok oznámil, že dočasne povoľujú predaj ruskej ropy, ktorá sa v súčasnosti nachádza na lodiach a v tranzite. Ukrajinský prezident na tlačovej konferencii s Macronom poznamenal, že rozhodnutie USA zmierniť sankcie na ruskú ropu nepomôže ukončiť vojnu na Ukrajine.
„Toto jedno zmiernenie zo strany USA by mohlo Rusku poskytnúť približne 10 miliárd dolárov na vojnu. Určite to nepomáha dosiahnuť mier,“ povedal Zelenskyj. Zdroj týchto údajov neuviedol. Podľa Macrona rovnako „nejde o správne rozhodnutie“.
