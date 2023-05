Macron: Rusko vojnu už geopoliticky prehralo a stáva sa vazalom Číny

Paríž 15. mája (TASR) - Rusko vojnu na Ukrajine už geopoliticky prehralo a stáva sa vazalským štátom Číny. Vyhlásil to francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore, ktorý francúzsky denník L'Opinion zverejnil v nedeľu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"De facto sa dostalo do formy podriadenosti voči Číne a prišlo o svoj prístup k Baltskému moru, čo bolo rozhodujúce, pretože to podnietilo Švédsko a Fínsko prijať rozhodnutie vstúpiť do NATO," uviedol Macron.



"Toto bolo len pred dvoma rokmi nemysliteľné. Takže už to je geopolitická porážka," dodal francúzsky prezident.



Rusko podľa Macrona nemôže vojnu na Ukrajine vyhrať ani vojensky. "Takže je na nás zistiť, ako pomôcť Ukrajincom s ich protiútokom a pripraviť bezpečnostné záruky na rokovania, ktoré sa nevyhnutne uskutočnia," povedal.



"Vždy som hovoril, že nakoniec bude musieť európska bezpečnostná architektúra plne brániť Ukrajinu," uviedol Macron s tým, že zároveň musí počítať s nekonfrontačnou politikou voči Rusku a zamerať sa na opätovné vybudovanie udržateľnej rovnováhy síl.



"Predtým, ako sa k tomu dostaneme, však treba prijať ešte veľa krokov," dodal francúzsky prezident.